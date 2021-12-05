7 питань, які допоможуть школяреві визначитися з майбутньою професією

За статистикою 2019 року, понад половини випускників університетів не працює за професією, яку отримала в університеті. Експерти кажуть, що батькам варто відповідально поставитися до вибору майбутньої професії для дитини.

Найчастіше підліток має зробити вибір на користь заняття, яке приноситиме йому фінансове та моральне задоволення протягом багатьох років.

До теми Не лише безкоштовне навчання: за що не будуть платити студенти Президентського вишу

Але, як каже засновниця Ukrainian Film School Альона Тимошенко, цей вибір "за дитину" в більшості випадків роблять батьки.

Зараз молоде покоління відрізняється свідомістю та свободою. Їх цікавить майбутнє і перспективи. Вони реально оцінюють, чи буде певна професія затребувана на ринку, чи приноситиме вона бажаний дохід, і які можливості для розвитку вона передбачає,

– каже вона.

За її словами, абітурієнт підходить до питання вибору професії зовсім інакше:

він дозволяє собі взяти паузу після школи на 1 – 2 роки, і пробує себе в різних сферах діяльності,

або ходить на курси за інтересами, влаштовується на роботу чи розробляє стартап.

Сучасні підлітки розуміють, що над ним не висить лякаюча відповідальність вибору, адже в 25, 35 чи 45 років кардинально змінити напрям роботи.

7 питань до випускника щодо майбутньої професії

Альона Тимошенко каже, що існує безліч рекомендацій, але їх можна трансформувати у 7 питань до випускників шкіл:

Що я вмію робити? Що в мене виходить добре, а що краще, ніж у моїх друзів і знайомих? Який вид діяльності приносить мені задоволення? Виконання якої роботи дозволяє мені відчувати ейфорію і від самого процесу, і від отриманого результату? У якій сфері я міг би реалізувати себе чи яка професія мені найбільше підходить? Яким видом діяльності я готовий займатися все життя? У чому моя унікальність?

Чесні відповіді на ці питання наближають школяра до визначення – ким він/вона хоче бути.

Засновниця Ukrainian Film School впевнена, що якщо людина хоче бути затребуваним професіоналом, то потрібно бути в курсі всього, що відбувається у світі, а ще – вивчати та прогнозувати тренди.

Головне – запам'ятати, що на шляху вже професійного становлення не можна зупинятися. Це марафон, зробив паузу – і ти позаду. Тому завжди треба тримати темп, щоби перемагати,

– підсумувала вона.