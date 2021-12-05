Найчастіше підліток має зробити вибір на користь заняття, яке приноситиме йому фінансове та моральне задоволення протягом багатьох років.
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Але, як каже засновниця Ukrainian Film School Альона Тимошенко, цей вибір "за дитину" в більшості випадків роблять батьки.
Зараз молоде покоління відрізняється свідомістю та свободою. Їх цікавить майбутнє і перспективи. Вони реально оцінюють, чи буде певна професія затребувана на ринку, чи приноситиме вона бажаний дохід, і які можливості для розвитку вона передбачає,
– каже вона.
За її словами, абітурієнт підходить до питання вибору професії зовсім інакше:
- він дозволяє собі взяти паузу після школи на 1 – 2 роки, і пробує себе в різних сферах діяльності,
- або ходить на курси за інтересами, влаштовується на роботу чи розробляє стартап.
Сучасні підлітки розуміють, що над ним не висить лякаюча відповідальність вибору, адже в 25, 35 чи 45 років кардинально змінити напрям роботи.
7 питань до випускника щодо майбутньої професії
Альона Тимошенко каже, що існує безліч рекомендацій, але їх можна трансформувати у 7 питань до випускників шкіл:
- Що я вмію робити?
- Що в мене виходить добре, а що краще, ніж у моїх друзів і знайомих?
- Який вид діяльності приносить мені задоволення?
- Виконання якої роботи дозволяє мені відчувати ейфорію і від самого процесу, і від отриманого результату?
- У якій сфері я міг би реалізувати себе чи яка професія мені найбільше підходить?
- Яким видом діяльності я готовий займатися все життя?
- У чому моя унікальність?
Чесні відповіді на ці питання наближають школяра до визначення – ким він/вона хоче бути.
Засновниця Ukrainian Film School впевнена, що якщо людина хоче бути затребуваним професіоналом, то потрібно бути в курсі всього, що відбувається у світі, а ще – вивчати та прогнозувати тренди.
Головне – запам'ятати, що на шляху вже професійного становлення не можна зупинятися. Це марафон, зробив паузу – і ти позаду. Тому завжди треба тримати темп, щоби перемагати,
– підсумувала вона.