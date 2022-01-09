У 2022 році варто чекати нових змін у сфері освіти. Щось залишиться так, як і було, а дещо буде каржинально новин. Нижче читайте про головні тенденції в освіті в новому році.

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7 освітніх трендів у 2022 році

Ще більше цифровізації

Дистанційне та змішане навчання продовжують активно використовуватися всім світом. І якщо спочатку ми ставилися до них із пересторогою, то тепер багато чого змінилося. І це стало справжнім трендом.

Від простих відеолекцій вчителі перейшли до більш ефективних форматів роботи, які передбачають активну взаємодію учасників освітнього процесу. До того ж, школи все частіше використовують різноманітні онлайн-платформи для навчання, інтернет-ресурси та застосунки.

Soft skills

Роботодавці все частіше звертають увагу на так звані м'які навички, зокрема:

критичне мислення,

креативність,

уміння працювати в команді.

уміння розв'язувати проблеми.

Тож якщо вчитель хоче виховати учнів успішними, то необхідно активно розвивати саме soft skills.

В майбутньому найбільш цінними працівниками будуть не ті люди, які колись багато вивчили, а ті, які вміють ефективно підлаштовуватися під нові умови, вчитися впродовж життя та знаходити нестандартні рішення.

Сторітелінг і візуалізація

У сучасному світі учням доволі складно концентруватися та довго втримувати увагу. І з цією проблемою зіштовхуються педагоги по всьому світу. Але це не означає, що з цим нічого не потрібно робити.

Увагу зумерів привернути непросто, але реально, і тут на допомогу приходить сторітелінг. Повноцінний сюжет, інтрига, яскрава візуалізація та блискучі монологи вчителя. Тож, щоб втримати увагу учнів, доведеться постаратися.

Віртуальна та доповнена реальність

Це один із найцікавіших освітніх трендів, що повністю змінює уявлення про навчальний процес. Віртуальна та доповнена реальність дозволяють додати до навчання елементи гри та інтерактиву, зробити його більш наочним та, безперечно, цікавішим.



Віртуальна реальність на уроках / Фото zmi.ck.ua

А ще вони допомагають школярам:

легко опанувати навіть дуже складні навчальні теми;

без проблем зосередитися на процесі навчання (закордонні педагоги радять використовувати віртуальну та доповнену реальність у роботі з дітьми, що мають СДУГ);

зрозуміти, як застосовувати отримані знання на практиці.

Учителі ж отримують завдяки віртуальній та доповненій реальності чудову можливість подавати складну теорію просто та цікаво, мотивувати учнів до навчання і просто зробити уроки цікавішими. І для цього вистачить навіть одного смартфона.

Гейміфікація

Гейміфікація навчання знов у тренді. Саме ігрові механіки неабияк мотивують учнів виконувати домашнє завдання, проходити навчальні тести, розуміти складні теми й краще орієнтуватися у вивченому матеріалі.

На яких уроках буде доречною гейміфікація? На будь-яких. А закордонні педагоги взагалі радять саме в ігровому форматі опановувати основи фінансової грамотності та розвивати критичне мислення.

Штучний інтелект

Це один із найпопулярніших трендів. Штучний інтелект сприятиме персоналізації навчального процесу, створенню індивідуальних освітніх траєкторій, оцінюванню компетентностей учнів тощо.

Він допоможе зробити навчальний процес інтерактивним та безпечним. Утім, не варто переживати, що штучний інтелект скоро замінить учителів. Якщо це і станеться, то через дуже багато років.

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Асинхронне навчання

Це чудовий підхід, що дарує більше свободи і учням, і вчителям. Особливо в умовах дистанційного та змішаного навчання. Асинхронний режим дає школярам можливість працювати над навчальними завданнями у власному темпі.

Немає необхідності намагатися з останніх сил наздогнати клас, можна спокійно приділити більше уваги темі, яка видалася складною. Втім, асинхронне навчання неможливе без самодисципліни та вміння керувати часом, тож підійде воно не всім школярам.

Отож, 2022 рік дарує безліч можливостей і перспектив для роботи вчителів та навчання. Ми впевнені, що буде цікаво, тож подивимося!