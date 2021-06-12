7 курсів для вчителів, які допоможуть провести літо з користю

В Україні почалося літо і в більшості шкіл учні вже пішли на канікули. Тож вчителі нарешті зможуть відпочити від шкільної рутини, перезавантажитися і навіть повчитися. Які курси варто пройти освітянам влітку – читайте у статті.

Свою відпустку викладач часто використовує для росту та розвитку. Тому дивіться 7 крутих освітніх онлайн-курсів, які допоможуть вчителям підготуватися до початку нового навчального року.

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Курси для вчителі на літо

Курс "Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень"

Онлайн-курс дає поради практикам від освітян, які щоденно задіяні у роботу школи. Він на "живих" прикладах демонструє, як зацікавити навчанням сучасних дітей.

Курс допоможе учителям зорієнтуватися й виробити власний стиль, спираючись на ідеї колег, а також забезпечить професійний розвиток і впевненість у власних силах. Також курс пропонує знайомство з кращими практиками і надає порадидля навчання.

Курс – безкоштовний. А за успішне навчання на курсі видається сертифікат, який відповідає вимогам для підвищення кваліфікації на 30 годин.

Курс "Наука про навчання: що має знати кожен вчитель"

Він буде проходити в онлайн режимі. Це курс Інституту педагогіки (Teachers College) Колумбійського університету.

Курс підійде для всіх викладачів, які хочуть зрозуміти принципи роботи мозку, зокрема:

як саме ми навчаємося,

як наш мозок створює, зберігає та відтворює спогади,

як цю інформацію правильно використати вчителю.

Курс повністю перекладено українською мовою. І після успішного проходження всіх модулів педагоги зможуть безкоштовно отримати сертифікат (20 академічних годин).

Школа викладання TeachOn Online

Її вже вшосте проводить компанія ZNOUA. Цей курс буде корисним для шкільних учителів, репетиторів, методистів, а також усіх викладачів і студентів, які хочуть почати працювати онлайн.

Педагоги на курсі зможуть дізнатися про тенденції розвитку освіти в майбутньому, використання новітніх онлайн-ресурсів на уроках, інструменти створення контенту та просування в соціальних мережах.



Курс для вчителя / Фото lifewire

Після проходження всіх вебінарів та виконання фінального тесту педагоги отримають сертифікат (15 – 32 академічні години, залежно від обраного варіанту участі). Можлива безкоштовна участь.

Курс "Навчаймося вчитися: інструменти для опанування складних предметів"

Це дуже популярний онлайн-курс у світі, адже він є своєрідною інструкцією по роботі під час навчання. Після успішного проходження модулів учитель зможе безкоштовно отримати сертифікат (30 академічних годин).

Він особливо цінним буде для викладачів математики та природничих наук, адже частину лекцій веде Барбара Оклі, яка опанувала технічну спеціальність.

Зокрема, курс допоможе зрозуміти різницю між типами мислення, основні засади фрагментування матеріалу та способи розкриття потенціалу учня.

Курс "Теорія поколінь: знаходимо спільну мову"

Цей курс буде цікавим учителям, репетиторам, працівникам шкіл, які хочуть покращити взаємодію з учнями та знаходити з ними спільну мову. Після успішного проходження всіх модулів та тестування педагоги отримають сертифікат безкоштовно.

Курс "Цифрові навички для вчителів"

Цей курс побудований у форматі короткого освітнього серіалу, тривалість кожної серії 8 – 10 хвилин. Він чудово підійде для всіх учителів, які планують викладати дистанційно або використовувати елементи змішаного навчання.

Зокрема, там розповідають все про Google-календар, онлайн-розсилки, зберігання файлів у сховищах та інтерактивні уроки з YouTube. Окрім того, вчитель навчиться організовувати онлайн-тестування на перевірку знань учнів. Педагоги, які пройдуть курс, безкоштовно отримають сертифікат.

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Курс "Бери і роби"

Цей курс створили студія освіти EdEra та громадська спілка Osvitoria. Він підійде для вчителів, які хочуть урізноманітнити уроки, навчитись організовувати квести, розробляти настільні ігри, комікси тощо.

Після успішного проходження всіх модулів учителі можуть отримати сертифікат (15 академічних годин) безкоштовно.

Курс "Як надавати корисний зворотний зв’язок?"

Він буде цінним для директорів, завучів, методистів тощо, які хочуть вийти на новий рівень, конструктивно співпрацювати з підлеглими, надавати їм якісний зворотний зв’язок.

Курс можна прослухати англійською мовою та ввімкнути субтитри англійською або російською мовою. Після успішного проходження всіх модулів ви можете замовити сертифікат.

Зазначимо, що всі ці курси можуть зарахувати вчителям до підвищення кваліфікації за рішенням педради навчального закладу. Курси можуть бути зарахованими на підставі наявності сертифікату та програми курсу.