У 65% шкіл виявили порушення у підготовці до нового навчального року, – Держпродспоживслужба
Джерело:24 канал
З початку серпня спеціалісти Держпродспоживслужби проводять перевірки щодо готовності шкіл до нового навчального року. Вже оглянули 1791 школу, серед яких порушення виявили у 1174 закладах освіти.
Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька повідомила, що цього року при перевірках звертається увага багато нових норм у зв’язку із впровадженням нового Санітарного регламенту для шкіл.
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Зокрема, вони стосуються:
- стану утримання території,
- створення умов для дітей з особливими освітніми потребами,
- стану забезпечення меблями,
- створення умов для учнів початкових класів,
- стану проведення лабораторних досліджень факторів середовища тощо.
Порушення, які були виявлені під час перевірок, в першу чергу стосуються стану обладнання і харчоблоків, де готуватимуть їуа для дітей. Серед найбільш поширених порушень – недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність належних умов для миття рук на харчоблоках та в обідніх залах,
– каже Магалецька.
Які порушення у школах
- При перевірці 28 шкіл Черкаської області, порушення виявлені у 22 з них.
- В Чернігівській області в 7 школах виявлено порушення, зокрема: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання, недостатня кількість столового та кухонного посуду, необхідність проведення капітального ремонту.
- У Києві в 11 школах протягом тривалого часу не проводять ремонти із встановленням необхідного технологічного обладнання. Зокрема, в Оболонському районі таких 2 школи, Печерському – 1 школа, Подільському – 2 школи, Святошинському – 2 школи, Солом’янському – 3 школи, Шевченківському – 1 школа.
- В Житомирській області недостатньо забезпечені технологічним та холодильним обладнанням 6% харчоблоків, в недостатній кількості забезпечені столовим та кухонним 11% харчоблоків в школах.
До слова, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на форумі заявив, що реформа шкільного харчування повинна була повноцінно запрацювати з 1 вересня 2021 року. Але перехідний період може бути довшим.
З 1 вересня всі повинні бути активно включені в процес цієї реформи. Повернення назад не буде! Це здоров'я наших дітей!. Але ми, розуміючи, що є певні проблеми та різні можливості місцевих бюджетів, тільки з 1 січня 2022 року будемо проводити цільові перевірки та аналіз,
– зазначив Шкарлет.
А очільник МОЗ Віктор Ляшко додав, що у середньому школярі споживають цукру втричі більше від норми. За його словами, при рекомендованих 25 грамах, діти до 3 років споживають близько 50 грамів цукру за добу, а діти шкільного віку – 67 грамів цукру.