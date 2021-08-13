Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька повідомила, що цього року при перевірках звертається увага багато нових норм у зв’язку із впровадженням нового Санітарного регламенту для шкіл.

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Зокрема, вони стосуються:

стану утримання території,

створення умов для дітей з особливими освітніми потребами,

стану забезпечення меблями,

створення умов для учнів початкових класів,

стану проведення лабораторних досліджень факторів середовища тощо.

Порушення, які були виявлені під час перевірок, в першу чергу стосуються стану обладнання і харчоблоків, де готуватимуть їуа для дітей. Серед найбільш поширених порушень – недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність належних умов для миття рук на харчоблоках та в обідніх залах,

– каже Магалецька.

Які порушення у школах

При перевірці 28 шкіл Черкаської області, порушення виявлені у 22 з них.

В Чернігівській області в 7 школах виявлено порушення, зокрема: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання, недостатня кількість столового та кухонного посуду, необхідність проведення капітального ремонту.

У Києві в 11 школах протягом тривалого часу не проводять ремонти із встановленням необхідного технологічного обладнання. Зокрема, в Оболонському районі таких 2 школи, Печерському – 1 школа, Подільському – 2 школи, Святошинському – 2 школи, Солом’янському – 3 школи, Шевченківському – 1 школа.

протягом тривалого часу не проводять ремонти із встановленням необхідного технологічного обладнання. Зокрема, в Оболонському районі таких 2 школи, Печерському – 1 школа, Подільському – 2 школи, Святошинському – 2 школи, Солом’янському – 3 школи, Шевченківському – 1 школа. В Житомирській області недостатньо забезпечені технологічним та холодильним обладнанням 6% харчоблоків, в недостатній кількості забезпечені столовим та кухонним 11% харчоблоків в школах.

Держпродспоживслужба виступає партнером у сфері реформування шкільного харчування. Фахівці служби здійснюють контроль безпечності харчових продуктів та відповідності санітарним нормам, проводять перевірки.

До слова, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на форумі заявив, що реформа шкільного харчування повинна була повноцінно запрацювати з 1 вересня 2021 року. Але перехідний період може бути довшим.

З 1 вересня всі повинні бути активно включені в процес цієї реформи. Повернення назад не буде! Це здоров'я наших дітей!. Але ми, розуміючи, що є певні проблеми та різні можливості місцевих бюджетів, тільки з 1 січня 2022 року будемо проводити цільові перевірки та аналіз,

– зазначив Шкарлет.

А очільник МОЗ Віктор Ляшко додав, що у середньому школярі споживають цукру втричі більше від норми. За його словами, при рекомендованих 25 грамах, діти до 3 років споживають близько 50 грамів цукру за добу, а діти шкільного віку – 67 грамів цукру.