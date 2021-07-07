Двійнята закінчили Волинський науковий ліцей-інтернат. Вони розповідають, що у класі сиділи за однією партою, проте списувати один одному не давали.

До теми ЗНО на 200 балів без репетиторів: у Харкові вчитель біології підготував 4 відмінників

Як двійнята склали ЗНО:

Олена Костюк склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови і літератури – 197.

А Андрій Костюк отримав максимальні 200 балів на тесті з географії. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін – англійську написав на 197 балів, математику на 198.

Олена зізнається, що математика їй завжди давалась легко, англійською давно займається, а до української мови та літератури поглиблено готувалась впродовж останнього року.

Вчителька математики Анастасія Букаревич каже, що очікувала таких результатів від своїх учнів.

Після ЗНО вони увечері зателефонували, то Андрій відразу знайшов помилку свою. А в Оленки ми сподівалися що буде 200 балів,

– сказала вона.

Де хочуть навчатися двійнята? Випускники хочуть залишитися в Україні та планують навчатися в одному зі столичних вишів. Андрій обрав юридичний факультет, а Олена хоче стати психологом.

"Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом будувати нашу державу", – відповів Андрій Костюк.



Олена та Андрій у школі / Фото "Суспільне"

Цікаво, що поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій – спортом.

Як відомо, 19 волинських випускників склали ЗНО на 200 балів. Зокрема, 5 учасників склали тест з англійської на 200 балів, по 3 – мають максимальні результати з біології та математики, по 2 – з історії, української мови, географії, по 1 – з фізики та хімії.

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До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.

Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.