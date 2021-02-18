За допомогою вправ на креативність можна більше розвинути мозок дитини. Адже мозок – це м’яз, якому необхідно періодичне навантаження, щоб ефективно працювати. Тому читайте 6 швидких та цікавих вправ для розвитку креативного мислення в учнів.

Розвивати креативність у школярів за допомогою цих вправ можна просто на уроках. За словами експертів, це допоможе їм по-новому подивитися на предмет та відпочити від уроку.

До теми Як працюватимуть школи та садочки через продовження карантину в Україні: пояснення Шкарлета

Зазначимо, що на проведення кожної із запропонованих ігор варто відводити близько 7 хвилин. Але загалом грати в них можна хоч весь день, оскільки вони швидко зацікавлюють школярів.

6 вправ для розвитку креативного мислення у школярів

Хамелеон

Це весела вправа для розвитку креативного мислення, адже з її допомогою можна легко зацікавити школярів темою уроку.

Як грати? Візьміть будь-яке твердження чи речення, що стосується навчальної теми. Згодом попросіть школярів вигадати аргументи "за" та "проти". Бажано, щоб учні самі обрали твердження, що їх цікавлять: так розвивається внутрішня мотивація та зацікавленість у грі.

Наприклад: Фраза "Привидів не існує". Проти: я їх не бачила, це суперечить законам фізики. За: це душі померлих людей, вони існують в іншому вимірі тощо.

Дивакуватий архітектор

Для цієї вправи учням знадобиться папір та олівець. Її також можна провести як групову гру для всього класу. Тоді для цього знадобиться лише шкільна дошка. Так, на аркуші чи дошці потрібно записати 10 будь-яких предметів, як-от: стіл, тигр, міст, гроші, смартфон, камінь, ключ, картина, кіт, комп’ютер.

Після цього школярі мають намалювати будівлю, яка складатиметься із запропонованих предметів. Наприклад, дах буде у вигляді смартфона, а фігура кота слугуватиме дверями. І питайте школярів, чому саме так вони поєднали ці предмети.

Порівняй

Якщо вчитель шукає гру для перепочинку та переключення уваги, то можна використати вправа "Порівняй". Завдяки їй школярі розслабляться та зможуть повернутися до засвоєння матеріалу із новими силами.

Усе що потрібно – відповісти на запитання:

Озирніться навкруги, що бачите? Назвіть кілька предметів, що оточують вас. Які речі навколо вас найстаріші? Можливо, предмети, які знаходяться тут дуже давно? А які найновіші? Можливо, їх придбали нещодавно? Що в них спільного? Назвіть кілька спільних ознак, як-от форма, колір або шкільний інвентар тощо. Чим відрізняються? Які з них існуватимуть довше? І чому?

Незвичайне інтерв’ю

Ця вправа допоможе заохотити школярів подивитися на звичні речі під іншим кутом. До прикладу, запитайте у школярів, який предмет вони б запросили на інтерв’ю? Чому саме його та яку історію він розповів би, якщо б міг?

Ця вправа нагадує мультфільми, де предмети мають свою історію та вміють говорити. Тож, можна зробити вправу ще цікавішою, запропонувавши школярам перевтілитися у великих аніматорів та аніматорок.

До теми Як обрати гурток чи секцію для дитини: поради батькам

Гра в асоціації

Це дуже проста гра, яка може захопити будь-кого. Як в неї грати? Діти мають записати 5 будь-яких слів у стовпчик. І навпроти кожного слова – записати асоціацію, що першою спала на думку.

Поки триває час, відведений на вправу, школярі повинні дібрати асоціації до кожного занотованого слова. Що більше, то краще! Наприклад: касета (фільми, телевізор, музика, актори); риба (водойми, їжа, жабри, бульбашки).

Прибуття іншопланетян

Скажіть дітям, що на Землю прибули іншопланетяни. Вони мирні та хочуть дізнатися більше про побудову нашого світу. Тому запитайте школярів, які перші три речі вони б їм розповіли та чому?

Або підійдіть до гри з іншого боку – скажіть, що іншопланетяни налаштовані негативно. І запитайте в дітей: чи змінилася б їхня розповідь? Що б вони розказали прибульцям, аби врятувати планету? А що б не розповіли ні за яких обставин?