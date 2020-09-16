З 1 вересня 2020 року 6 тисяч дітей з особливими освітніми потребами пішли в інклюзивні групи до дитячих садочків. Зазначимо, що їм за кошти держави закупили необхідні засоби для навчання.

У пресслужбі МОН зазначили, що кількість груп, які розпочали працювати за планом, становить понад 3,5 тисячі. Цікаво, що це на 641 групу більше, ніж працювало у серпні.

Цікаво Як навчати дітей з особливими потребами під час карантину: настанови МОН

Діти з особливими освітніми потребами навчаються в інклюзивних групах разом зі своїми однолітками. За рахунок державної субвенції їм забезпечуються додаткові корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття, у тому числі індивідуальні заняття з логопедом, психологом чи іншими потрібними фахівцями.

Зазначимо, що для зручної роботи в інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами має становити не більше трьох осіб, корекційно-розвиткові послуги можуть надаватися як індивідуально, так і в групі.

Як розпочати інклюзивне навчання в садочках: дивіться відео



До слова, батьки можуть звернутися до інклюзивно-ресурсних центрів, через Портал ІРЦ, якщо відчувають занепокоєння щодо розвитку їхньої дитини. Всі послуги безкоштовні та повністю фінансуються державою.