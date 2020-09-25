2020 рік створив багато неприємностей для працівників. Адже через кризу дехто втратив роботу, а дехто знайшов нову. Як знайти роботу в кризу – читайте поради у матеріалі.

Чи доцільно змінювати роботу в цьому році та як її знайти – розповіла HRM-менторка, співзасновниця HR-Go! Community Катерина Бандуровська виданню Happy Monday.

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Спочатку з введенням карантину багато компаній скасували відкриті вакансії, скоротили персонал, а дехто й зовсім закрився. Вже у липні робочі місця поступово почали з’являтись, але на ринку праці з’явилася велика конкуренція.

Тож, щоб сьогодні звернути на себе увагу роботодавця, потрібно вміти себе "продавати". Ваш роботодавець має знати, за що він платить і яку користь від вас отримає. Тому людина, яка шукає роботу, має докладати багато зусиль, інвестувати у себе та розвиватися як фахівець.

Чи варто в цей час змінювати та шукати нову роботу? Кожен вирішує сам, але, якщо у вас з’явився вільний час, ви можете присвятіть його розвитку тих навичок та компетенцій, які допоможуть вам набути міцної позиції на ринку. І з цим вам буде легше знайти роботу.

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Оновіть своє резюме

Резюме – це найвідоміший спосіб заявити про себе потенційним роботодавцям. Але воно повинно бути адекватним, з усіма важливими деталями та без непотрібних пунктів. Залиште у ньому все, що потрібно для конкретної позиції.

Наприклад, для торгового представника водійські права важливі, а для розробника — ні. До того ж. якщо ви розсилаєте однакове резюме усім підряд, то не дивуйтесь, що вам ніхто не відповість. Для кожної позиції має бути індивідуальне резюме, де ви підкреслюєте свою користь для компанії.



Резюме на роботу / Фото techrocks

Наведіть лад у своїх соціальних мережах

Не варто публікувати надто гострі політичні або релігійні висловлювання у своїх соціальних мережах. Також уникайте публікації фотографій занадто екстравагантних хобі та вечірок. Ваш профіль у соцмережах є вашим "обличчям", такою собі візиткою, що впливатиме на вибір кандидата на роботу.

Максимально публічно заявіть про пошуки роботи

Згідно з теорією шести рукостискань та концепцією сили слабких зв’язків, ваші шанси знайти потрібну роботу зростуть, якщо більше людей знатимуть про це. Адже тоді точно знайдеться хтось, хто допоможе вам. Зокрема, серед ваших друзів можуть бути знайомі CEO, HR чи інші менеджери, які наразі когось шукають.

Прокачайте навички самопрезентації для співбесід

Пам’ятайте, що під час співбесіди не варто применшувати власні здібності та успіхи (але й не кажіть зайвого, бо про це можуть запитати). І головне – говоріть чітко і впевнено. Бо ви можете прийти на співбесіду і скромно сказати, які досягнення ви маєте, але через 5 хвилин після вас на цю ж співбесіду прийде хтось, хто ефектно подасть навіть стандартні результат, і на роботу візьмуть його.

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Намагайтесь не втратити шанс на перше враження

Пам’ятайте, що перше враження неможливо виправити і варто показати себе з гарного боку, навіть якщо вам за роботу написали у соцмережах. Адже місць, де ви можете зіткнутись з потенційним роботодавцем безліч, тому будьте до цього готові та поводьтесь адекватно.

Будьте чесні з собою

Говоріть про все чесно та відкрито, не намагайтеся обдурити роботодавця. До прикладу, якщо у вас є проєкт, яким ви щиро пишаєтесь, то не забудьте про нього розповісти, навіть якщо він не дуже підходить до цієї вакансії.