У 6 областях на дистанційне навчання перейшли понад 40% шкіл, – МОН

Через повільні темпи вакцинації вчителів українські школи переходять на дистанційку. У МОН розповіли, що наразі на онлайн-навчанні перебувають понад 3 300 шкіл.

Заступниця міністра освіти Віра Рогова наголосила, що протягом цього тижня суттєво покращилась ситуація з вакцинацією педагогів.

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За її словами, якщо станом на 23 вересня було понад 4,5 тисячі закладів освіти було на дистанційному навчанні, то на сьогодні навчаються онлайн 3,3 тисячі шкіл.

Віра Рогова розповіла, що найвищий рівень вакцинації педагогів у Києві, Сумській, Луганській, Донецькій, Харківській та Черкаській областях. Проте в деяких областях немає достатньої кількості щеплених працівників, і школи переходять на дистанційку.

Існують області, де на дистанційному навчанні досі понад 40% шкіл, і таких регіонів – шість. Це Львівська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Івано-Франківська і Волинська області,

– поінформувала Віра Рогова.

Заступниця міністра освіти додала, що ці області зараз "під пильним контролем" МОН.

До слова, головний санлікар України Ігор Кузін розповів, що лише 34% шкіл мають вакцинованих понад 80% працівників. Тобто по суті третина шкіл зможуть продовжувати свою роботу очно

Водночас ще в 32% закладів рівень вакцинації менше половини у кожному з них. За його словами, максимальна кількість шкіл, яка не буде працювати при жовтому рівні очно, – це приблизно 60%.