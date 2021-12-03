З 6 грудня ще одне місто повертає школярів за парти

З понеділка, 6 грудня, маріупольські школи виходять із дистанційного навчання. Тож усі учні нарешті сядуть за парти.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Тетяна Братчикова. Також інформацію вже почали повідомляти батькам учнів.

До теми На Запоріжжі продовжують закривати школи на карантин через спалах COVID-19

Таке рішення ухвалено у зв’язку з покращенням епідемічної ситуації в місті. Спостерігається стійке зниження рівня захворюваності на COVID-19.

З 29 листопада з дистанційного формату навчання вийшли 1 – 4 класи, з 6 грудня до них приєднуються учні 5 – 11 класів.

Минулого тижня, після виходу на очне навчання початкових класів, захворіло менше ніж 2% учнів. На сьогодні всі школи готові прийняти дітей та відновити освітній процес,

– сказала Братчикова.

У Департаменті освіти порекомендували директорам шкіл тимчасово усувати від роботи вчителів, які не пройшли повний курс вакцинації.

За її словами, садочки продовжують працювати чотири дні на тиждень з понеділка по четвер. Робота секцій та гуртків вирішуватиметься наступного тижня.

Зазначимо, що Маріуполь одне з останніх міст Донецької області, де так довго діти навчалися дистанційно.

Маріуполь все ще у червоній зоні. А це означає, що відкритися можуть лише ті навчальні заклади, де 100% персоналу пройшли вакцинацію.

До слова, станом на 2 грудня 740 шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні. Проте більшість міст вже відновили очне навчання.

Які міста повернулися до очного навчання в Україні: