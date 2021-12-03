Про це повідомила директорка департаменту освіти Тетяна Братчикова. Також інформацію вже почали повідомляти батькам учнів.

До теми На Запоріжжі продовжують закривати школи на карантин через спалах COVID-19

Таке рішення ухвалено у зв’язку з покращенням епідемічної ситуації в місті. Спостерігається стійке зниження рівня захворюваності на COVID-19.

З 29 листопада з дистанційного формату навчання вийшли 1 – 4 класи, з 6 грудня до них приєднуються учні 5 – 11 класів.

Минулого тижня, після виходу на очне навчання початкових класів, захворіло менше ніж 2% учнів. На сьогодні всі школи готові прийняти дітей та відновити освітній процес,

– сказала Братчикова.

У Департаменті освіти порекомендували директорам шкіл тимчасово усувати від роботи вчителів, які не пройшли повний курс вакцинації.

За її словами, садочки продовжують працювати чотири дні на тиждень з понеділка по четвер. Робота секцій та гуртків вирішуватиметься наступного тижня.

Зазначимо, що Маріуполь одне з останніх міст Донецької області, де так довго діти навчалися дистанційно.

Важливо! Маріуполь все ще у червоній зоні. А це означає, що відкритися можуть лише ті навчальні заклади, де 100% персоналу пройшли вакцинацію.

До слова, станом на 2 грудня 740 шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні. Проте більшість міст вже відновили очне навчання.

Які міста повернулися до очного навчання в Україні: