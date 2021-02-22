500 гривень замість 55 тисяч: як чоловік з Вінниччини скасував кредитну заборгованість в банку

Беручи кредити, користуючись банківськими картками та відкриваючи депозитні рахунки, ми стаємо споживачами фінансових послуг.

Через низький рівень фінансової грамотності, люди часто не звертають уваги або ж не розуміють умов власних договорів з фінансовими установами. Інколи це призводить до складних ситуацій або ж навіть судових тяганин.

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Скільки заборгував вінничанин

Ще у 2011 році Микола з селища Томашпіль взяв кредит в одному з банків на суму 500 гривень. Чоловік сплачував відсотки за користування грошима, але в певний момент заборгував, і влітку 2020 року йому надійшов судовий позов від банку про стягнення заборгованості разом зі штрафними санкціями та відсотками у розмірі 55 000 гривень.

Чоловік звернувся до адвокатки Віти Кравець, яка подала до суду відклик на позовну заяву, де зазначила, що вимоги банку є незаконними та необґрунтованими. Тульчинський районний суд задовольнив позов банку лише частково, стягнувши з відповідача всього 499 гривень 65 копійок.

Чому суд прийняв таке рішення

Відповідно до закону України "Про захист прав споживачів", у договорах за участю фізичних осіб, умови про встановлення непропорційно великої суми компенсації у разі невиконання зобов'язань клієнтом є несправедливими. Штрафні санкції та відсотки за користування грошима не можуть перевищувати 50% вартості продукції чи послуги.

Окрім цього, банк не дотримався вимог щодо повідомлення споживача про умови кредитування. Чоловік підписав звичайну анкету-заяву, яка не може розцінюватися як стандартна форма кредитного договору.

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Чому такі ситуації трапляються часто

Пересічному споживачеві вкрай складно дізнатися про всі умови кредитування за конкретним договором, оскільки відповідний документ має дуже великий обсяг та перелік зобов'язань. Щоб зрозуміти такий вид договору, треба мати багато часу та бодай мінімальний рівень фінансової грамотності.

Навчання фінансової грамоти громадян є дуже важливою темою. Багатьох проблем з грошима можна було б уникнути, якби люди знали свої права як споживачів фінансових послуг,

– зазначає заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги Сергій Ющишин.

Додамо, що у грудні 2018 року Агентство США з міжнародного розвитку провело в Україні дослідження фінансової грамотності населення. Загальний індекс знань про гроші в державі склав лише 55%.