Кожна людина, якщо хоче досягти професійного успіху, має постійно розвиватися. І тут дуже важливою є самоосвіта. Експерти кажуть, що варто виробити собі звички, які допоможуть зробити саморозвиток ефективним.

Зокрема, самоосвіта є обов’язковим пункт у професійній кар’єрі кожного вчителя. Тому видання "На урок" зібрало кілька найкорисніших звичок, які зроблять самоосвіту стилем життя та підвищать її ефективність.

Зверніть увагу Корисні поради: як встигати все та всюди

5 важливих звичок, які допоможуть зробити самоосвіту ефективнішою

Будьте активним слухачем

Якщо ви запишетеся на якусь лекцію чи вебінар, то не сприймайте інформацію пасивно. Для засвоєння й усвідомлення теми важливо бути активним слухачем. Експерти радять подивитися за своєю поведінкою: чи ставите ви питання, чи берете участь у дискусії чи відповідаєте самі.

Аби бути активним слухачем, варто зробити попередню роботу: почитати інформацію за темою, знайти провідні онлайн-ресурси – це допоможе краще схоплювати думку експерта.

Занотовуйте всю інформацію своїми словами

Завжди записуйте основні ідеї під час перегляду відео, читання книги чи статті. Це вимагає додаткових зусиль, але ви будете активно сприймати текст. Всім варто навчитися одразу аналізувати почуте або прочитане, аби запам’ятовувати більше і якісніше.

Під час запису, не намагайтеся просто копіювати текст. Спробуйте перефразувати всю інформацію, зробивши акцент на тому, що вас зацікавило. Текст повинен стати "вашим", адаптованим до ваших потреб. Адже ви все одно не запам’ятаєте всього, тому виділіть головне.



Детально аналізуйте важливу інформацію / Фото fortune

Піраміда втримання знань

Принцип "Піраміди втримання знань" передбачає різні види навчальної діяльності, які ефективні по-різному. Вони виглядають приблизно так від менш ефективного до більш ефективного.

лекції – ефективність 5%;

читання – 10%;

аудіо/відео – 20%;

демонстрація – 30%;

участь у дискусії – 50%;

практичні дії – 75%;

застосування знання – 90%.

Ця модель чудово демонструє – що чим більше учень залучений у навчання, тим буде кращий результат. Тому намагайтеся безперервно застосовувати здобуту інформацію: обговорюйте це з друзями, напишіть про це пост чи статтю, влаштуйте на педраді міні-доповіді тощо.

Стежте за посиланнями та додатками

Читаючи будь-який матеріал, вам варто звертати увагу на список джерел. Там ви знайдете посилання на книги, наукові статті, статистичні дані та інші публікації, які допомогли автору в роботі над матеріалом. За їх допомогою ви зможете розширити кругозір.

Цікаво Які навички будуть важливими у майбутньому: що розвивати в учнях

Така звичка вивчати джерела притаманна науковцям, які постійно дізнаються більше про професійну літературу. І перетворити це на звичку варто всім. Так ви відкриєте для себе абсолютно новий вимір теми, на вивченні якої сконцентровані.

Важлива самоперевірка

Варто час від часу перевіряти свої знання. Під час перевірки не дивіться правильне рішення, спробуйте спочатку впоратися самостійно. Якщо виникають проблеми, то використовуйте більше практики.

Експерти запевняють, що реальні результати приносить лише постійна дія. Тож пам’ятайте: навіть якщо ви оберете лише одну звичку зі п’яти, це вже дуже добре.