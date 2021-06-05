5-річний хлопчик з Прикарпаття вивчив таблицю Менделєєва, латинський та грецький алфавіти

Мирослав Федьків з Калуша Івано-Франківської області уже в 5 років знає табличку множення, табличку Менделєєва, уміє читати та писати. Окрім того, хлопчик самостійно вивчив латинський, грецький та англійський алфавіти.

Його мама Марія Федьків першою помітила такі здібності хлопчика. Вона розповіла, що не змушувала сина навчатися, він сам потягнувся до книг і всю пунктуацію також вивчив сам.

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Тож, вже у 3 роки Мирослав почав читати та писати. Цікаво, що під час письма хлопець дотримується правил граматики – розставляє коми, тире та крапки.

Якось ми стояли біля аптеки і він сказав "Аптека". Я подумала, що він просто запам’ятав назву. А згодом вдома на столі стояли ліки "Декасан" і він прочитав назву. Тоді я побачила, що він вміє читати", – каже вона.

За словами мами, зараз багато інформації її син дізнається з інтернету і навіть якось розказав, що вода має 4 агрегатні стани: твердий, рідкий стан, газоподібний і плазма.

Він мені почав розповідати, що таке родій, радій і що є 4 агрегатні стани. Я і дотепер не вірила, що він такий талановитий, думала, що просто має гарну пам'ять,

– каже Марія Федьків.

Чому хлопчик зацікавився хімією? Він якось побачив, як її вчить старший брат Роман, який навчається у 7 класі. Тож, Мирослав взяв підручник, відкрив на форзаці таблицю Менделєєва і почав учити. А згодом, завдяки інтернету, почав детальніше її вивчати.

Зараз Мирослав не знає, ким він стане, але інколи розповідає про свої мрії, зокрема:

хоче бути музикантом,

хоче знімати кіно,

хоче стати фізиком та алхіміком.

Дивіться відео про 5-річного Мирослава Федьківа:



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