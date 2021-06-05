Його мама Марія Федьків першою помітила такі здібності хлопчика. Вона розповіла, що не змушувала сина навчатися, він сам потягнувся до книг і всю пунктуацію також вивчив сам.

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Тож, вже у 3 роки Мирослав почав читати та писати. Цікаво, що під час письма хлопець дотримується правил граматики – розставляє коми, тире та крапки.

Якось ми стояли біля аптеки і він сказав "Аптека". Я подумала, що він просто запам’ятав назву. А згодом вдома на столі стояли ліки "Декасан" і він прочитав назву. Тоді я побачила, що він вміє читати", – каже вона.

За словами мами, зараз багато інформації її син дізнається з інтернету і навіть якось розказав, що вода має 4 агрегатні стани: твердий, рідкий стан, газоподібний і плазма.

Він мені почав розповідати, що таке родій, радій і що є 4 агрегатні стани. Я і дотепер не вірила, що він такий талановитий, думала, що просто має гарну пам'ять,

– каже Марія Федьків.

Чому хлопчик зацікавився хімією? Він якось побачив, як її вчить старший брат Роман, який навчається у 7 класі. Тож, Мирослав взяв підручник, відкрив на форзаці таблицю Менделєєва і почав учити. А згодом, завдяки інтернету, почав детальніше її вивчати.

Зараз Мирослав не знає, ким він стане, але інколи розповідає про свої мрії, зокрема:

хоче бути музикантом,

хоче знімати кіно,

хоче стати фізиком та алхіміком.

Дивіться відео про 5-річного Мирослава Федьківа:



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