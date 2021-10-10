Навіть досвідчені педагоги можуть нервуватися напередодні уроків у нових класах, а вчителі-новатори ще частіше припускаються помилок. Які неочевидні промахи можуть стати фатальними та зіпсувати стосунки з учнями – читайте у статті.

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Які помилки вчителів можуть зіпсувати стосунки з учнями

Помилка №1. Завжди викладати урок за планом

Експерти наголошують, що не дуже добре проводити заняття за будь-яких умов, не відступаючи від заздалегідь підготовленого конспекту. Планування та підготовка – це необхідність, але часто такий формат уроку доводиться змінювати на ходу.

За словами вчителів, а одним і тим самим планом неможливо провести два абсолютно однакових уроки. Адже освітній процес – двостороння взаємодія. І ті прийоми та підходи, які добре сприймаються учнями одних класів, часто зовсім не спрацьовують в інших.

Порада: Спостерігайте за реакцією учнів та скеровуйте формат уроку відповідно до цього. Інколи важливо дати учням можливість трошки перепочити – розповісти доречну історію чи провести руханку, в деяких випадках – провести змагання для зацікавлення.

Помилка № 2. Поводитись як "друзяка"

Це характерна помилка, якої припускаються вчителі, що мають невелику різницю у віці зі своїми учнями.

Молоді вчителі нерідко намагаються при спілкуванні з учнями можуть використовувати підлітковий жаргон та обговорювати тем, що не стосуються уроку. Наприклад, розмови про улюблену музику, фільми, а інколи навіть пліткування про інших вчителів.

Порада: Молодим вчителям дійсно легше знайти спільну мову та побудувати довірливі відносини з учнями, але при спілкуванні відносини "учитель – учень" все ж має зберігатися. В іншому випадку діти не зможуть сприймати вас як дорослого.



Відносини вчителя та учня / Фото НУШ

Помилка № 3. Порівнювати учнів з іншими

Ні в якому разі не варто говорити учням такі фрази:

"Ось подивіться, яка Анна сьогодні молодець! Вам би усім брати з неї приклад!",

"Твій брат був відмінником, а ти ледь засвоюєш матеріал!" тощо.

Ці слова не принесуть користі, а швидше спровокують виникнення почуття прихованої агресії.

Порада: Оцінюючи успіхи чи поразки кожного учня, намагайтеся порівнювати школяра лише із ним самим. Наприклад, "Я розумію, що тобі це важко дається, однак ти зараз читаєш значно швидше, ніж місяць тому" і т.д.

У тих випадках, коли потрібно когось посварити, намагайтесь уникати оцінювальних суджень, а аналізуйте виключно конкретний вчинок.

Помилка №4. Систематично запізнюватись та займатися на уроці сторонніми справами

Якщо вчитель дозволяє собі під час навчального процесу розмовляти телефоном, скролити сторінки соцмереж чи переписуватись у месенджерах, то не варто очікувати, що діти не робитимуть того ж на уроках. Те ж саме стосується систематичних запізнень.

Порада: Уникайте подвійних стандартів на кшталт "Що можна учителю, заборонено учню". Лише власний приклад є найбільш дієвим способом привчити учнів правильно обирати пріоритети, розподіляти час та поважати роботу інших.

Помилка №5. Боятися складних запитань та не визнавати своїх помилок

На початку вчителювання молоді спеціалісти бояться виглядати в очах учнів некомпетентними. Тому вони надзвичайно напружуються, коли на певне із запитань не знають відповіді. А ще гірше почуваються, якщо припустилися помилки.

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Учителі-новачки у подібних ситуаціях швидко та необдумано намагаються відповісти хоч щось або ухиляються від відповіді, переводячи тему обговорення. І перший, і другий варіант підриває авторитет педагога.

Порада: Якщо ви чогось не знаєте чи припустилися помилки, не бійтеся зізнатися. Учні оцінять щирість. Але пообіцяйте до наступного уроку розібратися, та обов'язково дотримайтеся слова.

Так, власним прикладом ви покажете учням, що помилятися не соромно, а прогалини в знаннях можна легко заповнити. І обов’язково будьте відкритими та позитивними до учнів.