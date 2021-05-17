Освіта 24 за підтримки партнера Canon розповідає про молодих бізнесменів світу, які заробили свої перші мільярди у віці до 30 років. Яким був шлях до успіху та як їх підприємства принесли шалені прибутки – далі у матеріалі.

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Сем Банкман-Фрід

Американець Сем Банкман-Фрід є засновником криптовалютної біржі FTX та компанії Alameda Research. Перші солідні статки юнак заробив у 2017 році, коли на бумі розвитку криптовалюти зайнявся трейдингом та почав розробляти власну біржу.

Хлопець походить із сім’ї американських науковців та викладачів Стенфордського університету. Він закінчив Массачусетський інститут технологій з бакалаврським ступенем у галузі фізики.

З кожної транзакції на FTX 1% від суми автоматично перераховується на рахунки благодійних організацій. У 2020 році Сем став другим за розміром внесків фінансовим донором передвиборчої кампанії нинішнього президента США Джозефа Байдена.

Зараз юнаку 29 років, і його статки оцінюють у 8,7 мільярда доларів США.

Сем Банкман-Фрід / Фото твіттер Chat With Traders

Густав Магнар Вітзоне

Не всі молоді мільярдери, звісно ж, досягли шалених статків самостійно. Норвежець Густав Магнар Вітзоне народився на невеличкому острові Фрея, що у районі Треннелаг. Від батька юнак успадкував активи Salmar ASA, однієї із найбільших компаній, яка займається вирощенням, поставками та продажем лосося.

Зараз Густаву 27 років, і його статки оцінюють у 4,4 мільярда доларів США. Він також інвестує в низку стартапів у галузі новітніх технологій.

Хлопець у юному віці був яскравим представником "золотої молоді" – коли йому було 19 років, він 2 тижні просидів у в’язниці за суттєве перевищення швидкості на дорогому авто, однак зараз намагається підтримувати імідж серйозного та впливового бізнесмена.

Густав Магнар Вітзоне / Фото Adressa

Кевін Девід Леман

Наймолодшим мільярдером світу та третім у рейтингу бізнесменів з найбільшими статками до 30 років є 18-річний німець Кевін Девід Леман. Він успадкував 50% акцій компанії DM – передової мережі магазинів у галузі роздрібної торгівлі на території німецькомовних країн, таких як Німеччина, Австрія та Швейцарія.

Батько юнака Гюнтер володів часткою акцій з моменту заснування компанії, а саме з 1974 року. В одній лише Німеччині існує понад 2 000 магазинів DM.

Наймолодший мільярдер Кевін Девід Леман є власником DM / Фото Brigitte

Остін Рассел

Американця Остіна Рассела заведено вважати першим молодим мільярдером, який досягнув успіху самостійно. Юнак походить зі звичайної сім’ї середнього класу, яка ніколи не могла дозволити собі придбати дорогий гаджет чи власну нерухомість.

В 11 років Остін самостійно переробив приставку Nintendo DS в мобільний телефон, адже батьки не мали можливості придбати дитині її власний сотовий. У 13 років хлопець отримав свій перший патент – розробив систему підземної циркуляції води.

У 17 років юнак створив власну компанію Luminar Technologies, де створює технології отримання та переробки інформації за допомогою оптичних систем. Зараз Остіну 26, і його статки оцінюють у 2,4 мільярда доларів США.

Остін Рассел / Фото Millions of Celebs

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Стати молодим мільярдером в Україні / Фото 24 канал

Джонатан Квок

П’ятим за успішністю є китайський підприємець Джонатан Квок. Він є молодшим сином відомого Волтера Квока, голови компанії Sun Hung Kai Properties, яка займалась нерухомістю. Після смерті батька у 2018 році, дочірня компанія Empire Group Holdings перейшла у повну власність синам Джонатану та Джефрі.

Джонатан, якому всього 29 років, володіє більшою часткою акцій компанії. Його статки, станом на 2021 рік, оцінюють у 2,4 мільярда доларів США.

Джонатан Квок / Фото Thailand Tatler

Важливо! Хоча жіноча стать не входить до п’ятірки лідерів, сестри Катерина та Олександра Ендресен є спадкоємицями компанії Ferd. Це норвежська інвестиційна компанія, 42% акцій якої належать дівчатам віком 24 та 25 років. Їх статки рівноцінні 2,8 мільярда доларів США, тобто по 1,4 мільярда на кожну.

10 наймолодших мільярдерів світу / Інфографіка Statista

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