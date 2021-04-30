Розумні витрати і заощадження: 5 книжок, які навчать дітей фінансовій грамотності

Безсумнівно, хотіти для своїх дітей найкращого: гідної освіти, самореалізації та стабільного матеріального становища – цілком природне бажання. Саме тому дитині необхідно дати базові знання з фінансової грамотності, завдяки яким вона впевнено увійде в доросле незалежне життя. Згодом вони перетворяться в навичку, яка допоможе навчитися заробляти, керувати власними коштами та заощаджувати.

Пропонуємо вашій увазі видання, які допоможуть батькам навчити дітей цієї важливої навички – фінансової грамотності. Книжки цієї добірки розповідають, що таке гроші, як їх заробляти, як витрачати та заощаджувати, куди вкладати, як розпочати власну справу, а також що таке кредити та інвестиції.

Варте уваги Як навчити дитину керувати власним бюджетом: поради для батьків

"Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей", Любомир Остапів

"Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей" / Фото видавництва #книголав

Автором видання є український фінансист та радник із сімейних фінансів Любомир Остапів. Він пропонує батькам прості та дієві інструменти формування сімейного бюджету

Перш за все, експерт радить батькам самостійно освоїти фінансову грамотність та відпрацювати знання на практиці. Лише власним прикладом вони зможуть навчити своїх дітей та передати їм необхідну базу знань.

Крім того, автор детально пояснює, як підібрати слова, розмовляючи з дітьми на тему фінансів у різні періоди становлення особистості.

Важливо, що усі поради фахівця підкріплені реальними прикладами з життя. Також у посібнику ви знайдете перелік корисних ресурсів – мультфільмів й тематичних кінострічок, які допоможуть закріпити отримані знання. Відпрацювати навички автор пропонує за допомогою ігрових вправ.

"Мої гроші. Як розумно витрачати, заробляти і заощаджувати кошти", Джейн Бінгем, Голлі Бейсі

"Мої гроші. Як розумно витрачати, заробляти і заощаджувати кошти" / Фото видавництва #книголав

Посібник призначений для дітей віком від 9 до 15 років. За його допомогою юні читачі можуть самостійно навчитися керувати фінансами. Автори пояснюють складні речі простими словами, а також застосовує ефективні інструменти для ефективного засвоєння матеріалу – ілюстрації, діалоги й тестові завдання. Відтак діти змалку вчаться планувати власний бюджет, відкладати на подарунки рідним і друзям, а також знайомляться з поняттям "благодійність" та усвідомлюють, чому це важливо.

Ба більше, ця книга підготує дітей до того, з чим вони матимуть справу у дорослому житті: сплатою рахунків, стипендією, зарплатою, кредитами та банківськими операціями.

"Бізнес для початківців", Лара Браян, Роуз Голл

"Бізнес для початківців" / Фото видавництва #книголав

Ця книга познайомить дітей (8+) з основами бізнесу та підприємництва. Автори використовують приклади з життя відомих підприємців, аби розповісти майбутнім стартаперам про те:

які якості відрізняють лідера?

як розпочати власну справу

як залучити стартовий капітал

як знайти ідею, правильну нішу та продати свій товар

як правильно вести облік грошей

чому потрібно сплачувати податки

як сприймати невдачі та взаємодіяти з конкурентами.

Варто зауважити, що видання також вчить культури свідомого та відповідального споживання – організовувати покупки й дбати про навколишнє середовище.

"Як відкрити ресторан. Магічний посібник з ресторанної справи", Дмитро Борисов, Маша Сердюк

Ви можете знайти електронну версію потрібної книги та надрукувати її за допомогою принтерів, які є дуже економними. Вміст чорнильниць дозволяє надрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) і до 7 700 сторінок в кольорі.

"Як відкрити ресторан. Магічний посібник з ресторанної справи" / Фото видавництва #книголав

Дмитро Борисов – один з найуспішніших українських бізнесменів, який побудував справжню ресторанну імперію. Його мета полягає в тому, аби поділитися з майбутніми підприємцями неоціненними знаннями, яких так не вистачало ресторатору на початку власного шляху. Безперечно, їх вдалося отримати завдяки досвіду довжиною в життя.

"Як перетворити $100 на $1 000 000. Заробляй! Зберігай! Інвестуй!", Джеймс МакКенна, Джанін Глайста, Метт Фонтейн

Ця книга – про успіх та провал. Вона навчає та розважає. Реальні історії, корисні поради та керівництво до дії.

"Як перетворити $100 на $1 000 000. Заробляй! Зберігай! Інвестуй!" / Фото видавництва #книголав

Як стати мільйонером? Відповідь на це питання ховається безпосередньо у тексті цього видання. Книга допоможе батькам та дітям 12 – 16 років освоїти різноманітні шляхи заробітку грошей, формування бюджету, заощадження та інвестування.

Автори наголошують, що вміння відкладати кошти – ключ до успіху. Вони розповідають, як заощаджувати, керувати накопиченнями та інвестувати.