25 лютого святкуватимуть 150-річний ювілей Лесі Українки. І якраз приблизно в цей період року старшокласники вивчають творчість письменниці у школі. Як показати видатну поетесу ближчою до сучасних учнів? Читайте 5 ідей для цікавого уроку про Лесю Українку.

Експерти переконані, що якби Леся Українка жила сьогодні, то вона точно мала б тисячі фоловерів в інстаграмі і була б сучасною іконою стилю.

До теми Леся Українка очима сучасних дітей: 5 вражаючих фактів із життя письменниці, які не всі знають

5 ідей для крутого уроку з вивченням творчості Лесі Українки

1. Резюме замість біографії

Леся Українка (справжнє ім’я – Лариса Петрівна Косач) була неординарною особистістю з яскравою біографією.

І щоб учні краще запам'ятали її біографію – її треба осучаснити та дати дітям самостійно знайти інформацію. Тому запропонуйте дітям опрацювати біографію Лесі Українки і скласти резюме письменниці.

В інтернеті можна знайти багато шаблонів резюме, якими учні можуть скористатися. Запропонуйте свій перелік обов’язкових пунктів резюме, наприклад:

Ім’я, прізвище

Псевдонім/нікнейм… (або e-mail, у якому можна використати псевдонім авторки)

Дата народження

Місце народження

Місце проживання

Бажана посада: тут можна дати дітям свободу пофантазувати, яку роботу могла би шукати Лариса Косач зі своїми знаннями та навичками. Або запропонувати кілька професій: учителька, перекладачка, колумністка в журналі, блогерка на різні культурно-мистецькі теми або про освіту та подорожі в країни, в яких жила поетка тощо.

Навички та досягнення

Особисті якості

Досвід роботи

Освіта

Володіння мовами

Окрім того, учні можуть внести свої пункти про Лесю Українку, які зацікавлять роботодавця: наприклад, відгуки на її роботи чи інформацію про її музичну освіту.

2. Пісня та творче есе замість традиційного твору

Цікаво, що близько року тому гурт "Бумбокс" презентував романс "Плющ", в основі якого — однойменна поезія Лесі Українки. Тому ви можете прослухати разом з учнями цю чудову композицію та прочитати слова Андрія Хливнюка про цю пісню: вони є в описі під відео.

Слухайте романс “Плющ”, в якому є поезія Лесі Українки: відео



А після цього запропонуйте дітям поділитися своїми враженнями та емоціями. Нехай пони проаналізують почуте в есе (там діти можуть написати все, що вони відчули чи не відчули під час прослуховування).

Цей вид діяльності має кілька позитивних аспектів:

учні вчаться сприймати поезію на слух (а під музичний супровід це відбувається краще),

формулювати й висловлювати свої думки в лаконічній формі (7–10 хвилин на виконання роботи),

діти не обмежені критеріями, багатьом це дуже допомагає розкритися.

За словами експертів, учитель може оцінити цей вид діяльності вербально: написати коментар, свій відгук на прочитане й обов’язково відзначити хоча б один хороший, вдалий аспект у кожному есе.

3. Літературна вечірка на межі століть

Леся Українка з дитинства перебувала в інтелігентному та творчому середовищі. Тому запропонуйте дітям створити “вечірку” учасниками якої стануть Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Драгоманов, Михайло Коцюбинський та ін.

Про що би говорили на зустрічах ці діячі? Про що би сперечалися, а в чому доходили б згоди? Така форма роботи підійде учням, які люблять літературу й цікавляться історією її розвитку, адже тут варто буде ознайомитися з історичним контекстом, біографіями заявлених постатей, їхніми поглядами.

Цю зустріч можна презентувати сценкою, пресконференцією, дебатами (у кожної постаті тоді буде своя група підтримки, що розділятиме погляди свого лідера). Також можна створити меми із цими постатями.

4. "Лісова пісня": нові інтерпретації

Напевно, про мультфільм "Мавка. Лісова пісня" чули всі. Але запропонуйте дітям пофантазувати і написати синопсис своєї інтерпретації знаменитої п’єси. Наприклад, події твору відбуваються в наш час.

Або попросіть описати реальність "Лісової пісні" у комп’ютерній грі. У США, до речі, створили вже свою версію «Forest Song». Можна також змінити фінал п’єси або написати рецензію на драму-феєрію Лесі Українки.

До теми До 150-річного ювілею Лесі Українки створили інстаграм-маску: приклади з фото

Також, якщо учні захочуть спробувати себе в ролі літературних критиків, влаштуйте батл: добрий VS злий критик. Перший визначає найкращі художні переваги твору Лесі Українки, другий – знаходить недоліки. Але всі відгуки мають бути обґрунтованими.

А на домашнє завдання можете запропонувати учням написати фентезійне оповідання чи новелу, в основі якої буде світ та герої з «Лісової пісні». У центрі оповіді будь-хто — русалка, лісовик, перелесник тощо, і з ним трапляється несподівана пригода.

5. Сторінки в інстаграмі для героїв твору

Сучасні учні можуть створити цікаві інстаграм-сторінки персонажів "Лісової пісні". Обов’язково їм треба вибрати аватар та підібрати світлини, що відповідатимуть змісту постів: малюнки, скріншоти з фільму, мультфільму чи вистави.



Інстаграм-маска FemmeModern до дня народження Лесі Українки / Колаж МКІП

А творчі ентузіасти можуть намалювати власні "фото" для соцмережі й візуалізувати своє бачення того чи того персонажа. Для кожного поста треба поставити хештеги, написати коментарі від друзів.

У змісті допису треба розкрити персонажа, показати його ставлення до певних подій, внутрішній стан, рішення. На кожного героя діти мають створити 3 – 4 дописи.

З одного боку, підлітки з інтересом виконують таке завдання, з другого — глибше опрацьовують текст, характеризують героїв, аналізують образи, застосовують свої творчі навички. Але вчитель має прописати чіткі критерії такого завдання.