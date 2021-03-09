Учні повинні боятися вчителя: 5 головних міфів про педагогів

Професія вчителя протягом свого існування вже має кілька міфів, у які вірять українці. Зокрема, вважають, що учні мають боятися педагога, щоб у класі була дисципліна. Які ще стереотипи про вчителів найпопулярніші – читайте у матеріалі.

Експерти вважають, що саме такі застарілі стереотипи про школу заважають ефективній комунікації між вчителями, учнями та їхніми батьками. Тому співзасновниця КМДШ Лідія Білас назвала найпоширеніші міфи про педагогів.

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Міфи про вчителів

Міф 1. Учні мають боятись вчителя, щоб у класі панувала дисципліна

Насправді це не так. Взагалі в сучасних школах вчитель може бути другом та авторитетом для учнів. Це допоможе підтримувати дисципліну в класі.

Так, учень не повинен боятись підняти руку, помилитися чи висловити власну думку. Адже, за словами експертів, саме довіра до вчителя допомагає розкрити дітей.



Вчителька з учнями на уроці / Фото Ukr.Life

Натомість страх підвищує рівень тривожності дитини, тому учні можуть гірше запам’ятовувати чи сприймати нову інформацію.

Міф 2. Найголовніше для вчителя – диплом

Педагогічна освіта важлива, але сучасний світ вимагає постійного вдосконалення. І, окрім диплому, педагоги мають постійно підвищувати кваліфікацію та бути в тренді сучасних технологій та підходів.

Деякі експерти додають, що важливою також є складова якісного викладання – емоційне благополуччя вчителя. Так, хтось наповнює себе подорожами, хтось родинним взаємозв’язком, хтось займається спортом, і це важливо приймати.

Міф 3. Диплом зовсім не потрібен

Диплом та професійна освіта дуже важливі для роботи. І щоб отримати професійну кваліфікацію, педагог повинен пройти програми, що передбачають вивчення певних дисциплін психолого-педагогічного циклу.

До того ж, щоб бути для дітей авторитетом, важливо розуміти їх. Тому диплом повинен бути фундаментальною основою, разом зі такими якостями: дружність, емпатія, впевненість, відповідальність тощо.

Міф 4. Найважливіше завдання школи – вкласти в голову знання

У сучасному світі знання втратили свою цінність. І якщо раніше їх отримували від вчителів чи бібліотеки, то зараз знайти будь-які знання можна і в онлайні (за допомогою відео, аудіо, книг тощо).

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До того ж, відношення до знань змінилось. Тому для школи важливо сформувати в дитині цінності – вміння взаємодіяти для досягнення мети, відповідальність, креативність, наполегливість та любов до знань.

Школа повинна розпалити бажання дізнаватись більше, шукати, ділитись знаннями та робити власні відкриття.

Міф 5. Школа надає лише базові знання, адже один вчитель не може розгледіти талант у кожного

Це теж неправда. Адже сучасна школа схожа на “сачок, який ловить метеликів”, але на місці метеликів – таланти дітей.

Особливо важливо вчителю розгледіти талант кожного учня, саме тому цим мають займатись професійно підготовлені ментори.

До прикладу,у. Зокрема, проводять загальні тести, які дозволяють вчителям розгледіти таланти учня. Після проходження тестів частина учнів починає займатись за програмою для обдарованих дітей.

Проте в Україні не існує загальнодержавних тестів на визначення талантів. Але деякі школи та педагоги вже приділяють цьому багато уваги. І завдяки підтримці педагогів діти можуть отримати мотивацію та розвивати власні таланти.