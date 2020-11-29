Діти початкових класів дуже уважно слухатимуть вчителя, якщо їм запропонувати експеримент чи дослід. Адже це для них завжди маленьке свято.

Цікаві активності можна проводити в школі або вдома, щоб допомогти дітям закохатись у науку та підживити потяг до пізнання навколишнього світу. Експертка Олена Єфімова розповіла виданню "Освіторія" про 5 видовищних дослідів з предмету "Я досліджую світ".

Цікаво Чудова ідея для уроків хімії: вчитель створив пісню, яка допомагає вивчати таблицю Менделєєва

Такі вправи педагоги можуть запропонувати учням і під час дистанційного навчання, щоб зацікавити їх.

5 цікавих дослідів із предмету "Я досліджую світ"

Різнокольорова капуста

Що знадобиться:

Баночки з водою

Листя пекінської капусти

Харчові барвники



Експеримент з капустою / Фото mamabook

Як зробити цей експеримент? Попросіть дітей взяти баночки з водою та додати в кожну по парі крапель харчових барвників — синього, червоного, рожевого чи будь-якого іншого кольору. Потім туди треба опустити листя пекінської капусти або квіти зі світлим забарвленням пелюсток. Поступово листя й пелюстки змінять колір.

Розгадка: розкажіть дитині, що рослини всмоктують воду і таким чином підживлюють квіти й листя. Якщо вода забарвлена, то і колір листочків та пелюсток теж матиме відтінок, який ми додали.

Гумове яйце

Що знадобиться:

Свіже куряче яйце

Баночка чи інша прозора місткість

Оцет харчовий 9 %

Ліхтарик

Як його зробити? Попросіть дитину помістити яйце в невелику місткість та залити його оцтом аж до самого вершечка. Після цього варто почекати дві доби, а яйце практично відразу покриється бульбашками.



Дослід з яйцем і оцтом / Фото bigpicture

Через дві доби яєчна шкаралупа повністю розчиниться і яйце перетвориться на такий собі гумовий м’ячик. Попросіть дитину промити яйце у проточній воді. А ввечері нехай дитина проведе «рентген» для яйця. Якщо учень просвітить яйце наскрізь за допомогою ліхтарика, він побачить жовток, який буде рідким.

Обережно! Поясніть дитині, що вживати таке яйце чи додавати його в їжу категоричного заборонено.

Розгадка: Розкажіть дитині про властивості оцту. Саме під його впливом кальцій, який міститься в шкаралупі, розчиняється. Тому на яйці на початку було багато бульбашок.

Як дістати монетку з води, не замочивши рук

Що знадобиться:

Маленька пласка тарілка

Монетка

Шматок не надто тонкої свічки

Склянка чи келих, якими можна буде повністю накрити цю свічку

Важливо: дослід з вогнем можна проводити тільки в присутності дорослих, щоб дотриматись усіх правил протипожежної безпеки.

Як зробити дослід? Покладіть монету в пласку тарілку і налийте трохи води – до 1 сантиметра. Попросіть дитину перевірити, чи справді монетка втонула. Але як дістати монетку не змочивши рук?



Експеримент з монеткою / Фото popmeh

Запаліть свічку та поставте її в центр тарілки поруч із монеткою. Через деякий час накрийте свічку, що горить, склянкою. І саме в цей момент почнеться "магія". Вогонь швидко згасне, а вода підніметься вгору по перевернутій склянці, звільнивши монету від води. Тоді можна забрати монетку, не змочивши пальці!

Розгадка: Коли свічка згасає, тиск всередині склянки стрімко падає, і вода з тарілки заповнює порожнє місце.

Веселка своїми руками

Що знадобиться:

Місткість із водою

Невелике дзеркальце

Листок паперу

Ліхтарик



Веселка на папері / Фото io.ua

Як його зробити? Для початку попросіть дитину наповнити місткість водою. А потім нехай учень покладе на її дно дзеркало. Потім направте на дзеркало світло ліхтарика. Відбите світло зловіть на папері. Саме на ньому в цей час з’явиться мінівеселка.

Розгадка: Промінь світла складається з кількох кольорів. Коли він проходить крізь воду, то розкладається на складові частини. Саме тому ми бачимо веселку.

Чарівна кулька, яка не горить

Що знадобиться:

2 гумові надувні кульки

Свічка

Півсклянки води

Важливо: дослід з вогнем можна проводити тільки в присутності дорослих, щоб дотриматись усіх правил протипожежної безпеки.

Що зробити? Для експерименту візьміть 2 кульки. Надуйте одну кульку і тримайте її над полум’ям свічки. Покажіть дитині, що від гарячого полум’я гумова кулька почне плавитися і зрештою гучно лусне.



Дослід з кулькою / Фото Fizzics Education

Тепер візьміть другу кульку. Налийте всередину води та міцно зав’яжіть. Тримайте кульку за місце, де зав’язали. Направте полум’я свічки на частину кульки, де накопичилася вода. Дитина побачить, що кулька з водою не лусне, а витримає полум’я.

Розгадка: Вода бере на себе тепло від вогню, тому кулька в цей час не горить.