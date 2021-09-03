48 українських школярів отримали стипендії на навчання в престижних школах та вишах світу

Цього року 48 талановитих школярів із 18 областей України отримали стипендії Ukraine Global Scholars. Тож вони вже у вересні розпочнуть навчання у престижних школах-пансіонах і університетах США, Канади, Німеччини та Китаю.

Програма Ukraine Global Scholars – це благодійна організація, що була створена в 2015 році українцями-випускниками закордонних вишів.

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Організація безкоштовно допомагає талановитим українським школярам вступити на навчання до найкращих коледжів, шкіл та вишів світу.

Натомість всі студенти зобов’язані після навчання повернутися до України впродовж 5 років після випуску та зробити значний внесок у її розбудову.

З часу заснування Ukraine Global Scholars у 2015 році фіналістами програми стали 173 талановитих школярі з усіх областей України, 129 з них отримали стипендії на навчання загальною сумою понад 33 мільйони доларів.

Цього року 48 талановитих українських школярів отримали стипендії та з вересня почнуть навчання у популярних закладах освіти за кордоном. Окрім того, до програми UGS долучились ще 70 школярів, які у серпні розпочали підготовку з командою менторів.

Куди вступили найрозумніші випускники 2021 року? 24 канал дізнався, у які виші України та світу вступили 30 найрозумніших випускників, які цього року отримали на ЗНО сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше ніж 790 балів.

Цьогоріч 100 тисяч гривень від держави отримають 27 з 30 можливих випускників закладів середньої освіти, адже троє учасників ЗНО вступили до закордонних вишів.

Найбільше заяв від найрозумніших вступників надійшло до таких університетів:

КНУ ім. Тараса Шевченка – 9;

КПІ ім. Ігоря Сікорського – 4;

Український католицький університет – 4.

З 30 найрозумніших учасників ЗНО тільки дві особи вчитимуться за навчальними програмами гуманітарного профілю. Інші 28 найрозумніших випускників шкіл обрали технічні та природничі науки для навчання.