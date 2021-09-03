Програма Ukraine Global Scholars – це благодійна організація, що була створена в 2015 році українцями-випускниками закордонних вишів.

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Організація безкоштовно допомагає талановитим українським школярам вступити на навчання до найкращих коледжів, шкіл та вишів світу.

Натомість всі студенти зобов’язані після навчання повернутися до України впродовж 5 років після випуску та зробити значний внесок у її розбудову.

З часу заснування Ukraine Global Scholars у 2015 році фіналістами програми стали 173 талановитих школярі з усіх областей України, 129 з них отримали стипендії на навчання загальною сумою понад 33 мільйони доларів.

Цього року 48 талановитих українських школярів отримали стипендії та з вересня почнуть навчання у популярних закладах освіти за кордоном. Окрім того, до програми UGS долучились ще 70 школярів, які у серпні розпочали підготовку з командою менторів.

Куди вступили найрозумніші випускники 2021 року? 24 канал дізнався, у які виші України та світу вступили 30 найрозумніших випускників, які цього року отримали на ЗНО сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше ніж 790 балів.

Цьогоріч 100 тисяч гривень від держави отримають 27 з 30 можливих випускників закладів середньої освіти, адже троє учасників ЗНО вступили до закордонних вишів.

Найбільше заяв від найрозумніших вступників надійшло до таких університетів:

КНУ ім. Тараса Шевченка – 9;

КПІ ім. Ігоря Сікорського – 4;

Український католицький університет – 4.

З 30 найрозумніших учасників ЗНО тільки дві особи вчитимуться за навчальними програмами гуманітарного профілю. Інші 28 найрозумніших випускників шкіл обрали технічні та природничі науки для навчання.

Якщо ви хочете подивитися поіменний список 30 найрозумніших випускників 2021, то читайте повну статтю на 24 каналі.