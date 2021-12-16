40 українських університетів увійшли в рейтинг кращих вишів 2022 року
Джерело:Міністерство освіти і науки
Масштабний дослідницький центр QS Quacquarelli Symonds оприлюднив щорічний рейтинг найкращих університетів Європи, Середньої Азії та країн, що розвиваються, на 2022 рік. До списку потрапив 41 виш з України.
Загалом до рейтингу, який уклав глобальний науково-дослідний консультаційний центр QS Quacquarelli Symonds, увійшли 450 найкращих університетів.
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Згідно зі списком:
- 16 університетів вперше увійшли до рейтингу;
- 4 університети поліпшили позиції у порівнянні з позиціями минулого року;
- 7 університетів зберегли позиції.
Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що найкращі з українських вишів потрапляють до міжнародних рейтингів, отримуючи ще більше можливостей для обміну досвідом із партнерами, залучення іноземних студентів і використання передових технологій.
Які виші потрапили у рейтинг
У МОН назвали 10 українських університетів, які потрапили у рейтинг найкращих вишів Європи, Середньої Азії та країн, що розвиваються, 2022 року:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце;
- Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 63 місце;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце;
- Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут – 105 місце;
- Національний університет Львівська політехніка – 106 місце;
- Сумський державний університет – 122 місце;
- Національний університет Києво-Могилянська академія – 131 місце;
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 166 місце;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 183 місце;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 191 місце.
Зазначимо, що з минулого року кількість вишів України у регіональному рейтингу збільшилася з 25 до 41 університету. Директор аналітичного центру QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер повідомив, що це є абсолютним рекордом в історії даного регіонального рейтингу.
Як створили рейтинг? Для складання регіонального рейтингу враховуються десять показників:
- академічна репутація закладу освіти,
- його репутація серед роботодавців,
- співвідношення кількості викладачів та студентів,
- кількість публікацій на одного викладача і співробітника,
- кількість цитувань на одну публікацію,
- частка іноземних викладачів і співробітників,
- частка іноземних студентів,
- частка викладачів та співробітників з ученим ступенем,
- глибина міжнародних наукових колаборацій,
- присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.
До слова, у 2021 році фахівці склали рейтинг 200 найкращих вишів України. У рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. На другій сходинці – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського.