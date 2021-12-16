40 українських університетів увійшли в рейтинг кращих вишів 2022 року

Масштабний дослідницький центр QS Quacquarelli Symonds оприлюднив щорічний рейтинг найкращих університетів Європи, Середньої Азії та країн, що розвиваються, на 2022 рік. До списку потрапив 41 виш з України.

Загалом до рейтингу, який уклав глобальний науково-дослідний консультаційний центр QS Quacquarelli Symonds, увійшли 450 найкращих університетів.

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Згідно зі списком:

16 університетів вперше увійшли до рейтингу;

4 університети поліпшили позиції у порівнянні з позиціями минулого року;

7 університетів зберегли позиції.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що найкращі з українських вишів потрапляють до міжнародних рейтингів, отримуючи ще більше можливостей для обміну досвідом із партнерами, залучення іноземних студентів і використання передових технологій.

Які виші потрапили у рейтинг

У МОН назвали 10 українських університетів, які потрапили у рейтинг найкращих вишів Європи, Середньої Азії та країн, що розвиваються, 2022 року:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце; Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 63 місце; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце; Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут – 105 місце; Національний університет Львівська політехніка – 106 місце; Сумський державний університет – 122 місце; Національний університет Києво-Могилянська академія – 131 місце; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 166 місце; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 183 місце; Львівський національний університет імені Івана Франка – 191 місце.

Повний перелік 450 кращих вишів дивіться за цим посиланням

Зазначимо, що з минулого року кількість вишів України у регіональному рейтингу збільшилася з 25 до 41 університету. Директор аналітичного центру QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер повідомив, що це є абсолютним рекордом в історії даного регіонального рейтингу.

Як створили рейтинг? Для складання регіонального рейтингу враховуються десять показників:

академічна репутація закладу освіти,

його репутація серед роботодавців,

співвідношення кількості викладачів та студентів,

кількість публікацій на одного викладача і співробітника,

кількість цитувань на одну публікацію,

частка іноземних викладачів і співробітників,

частка іноземних студентів,

частка викладачів та співробітників з ученим ступенем,

глибина міжнародних наукових колаборацій,

присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.

До слова, у 2021 році фахівці склали рейтинг 200 найкращих вишів України. У рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. На другій сходинці – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського.