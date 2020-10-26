У жовтня Далай-лама XIV вперше поспілкувався з українцями про освіту, виховання дітей у родинах та школах. Тож, читайте важливі освітні цитати духовного лідера світового масштабу, відомого миротворця та філософа.

Організаторами події стали EdCamp Ukraine. 20 жовтня Далай-лама поспілкувався з відомимим українцями, серед яких була і ексміністерка освіти і науки Лілія Гриневич, передає 24 канал.

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Що філософ говорив про освіту та виховання – читайте у нашій добірці.

4 цитати Далай-лами про освіту та виховання

№1. Визнавайте, якщо не знаєте чогось

Далай-лама вважає, що всі люди однакові і всі хочуть щасливого життя, а це означає спокою розуму. "У нас можуть бути різні мови, різні культури, різні звички, але це не великі відмінності", – наголосив він.

Далай-лама зізнався, що коли його запитують, а він чогось не знає, так чітко про це каже. "Був випадок в Англії: один джентльмен підійшов до мене після виступу і сказав: "Ви мали сміливість сказати, що Ви не знаєте". І я подумав, так, зазвичай, люди лицемірять, якщо чогось не знають", – сказав він.

Окрім того, філософ запевнив, що він любить суперечки, бо коли люди навчаються, вони завжди мають дебати.

№2. Яким має бути сучасний учитель

Ексміністерка освіти і науки України Лілії Гриневич запитала в Длай-лами, яким має бути сучасний вчитель, на що той відповів, що педагог має показувати шлях у майбутнє для молоді.

"Сучасна освіта багато в чому заснована на матеріальних цінностях. Це як фізична гігієна, якої замало без емоційної гігієни. Необхідно ще навчати знань внутрішнього світу, приділяти більше уваги внутрішньому спокою", – сказав філософ.

За його словами, індійські знання про те, як контролювати гнів і страх мають стати академічним предметом. Далай-лама вважає що учнів варто навчити вивчати свій розум, психологію, бо це може дати внутрішній спокій.

№3. Більше уваги психології

За його словами, психологія кажу, що якщо з’являється страх чи гнів, то він базується на поверхневому сприйнятті, а людям потрібно піти в глибину, зрозуміти, які кореневі фактори.

"Гнів не існує на цьому рівні. Тож, нам необхідно більше уваги приділяти психології. Тут навіть є зв’язок з квантовою фізикою", – каже духовний лідер.

Далай-лама також запевнив, що чиновники мають напружені та штучні усмішки. І це не допомагає створювати щире спілкування, тож з дитинства за природою люди розуміють, що таке товариство, усмішка. Це базові людські цінності.

№4. Дитинство не знає війни

Духовний лідер наголосив, що коли ми народжуємося, ми всі однакові, всі 7 мільярдів людей на Землі. "Тому виживання кожного з нас чи щастя кожного з нас залежить від усього суспільства. Це один з біологічних чинників. Люди від самого народження вже мають всередині відчуття альтруїзму, турботи про інших", – додав він.