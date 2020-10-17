Всі учні дуже різні, тож часто їх складно об’єднати за зацікавити в школі. Але вчителям варто створити особливу атмосферу, де кожен учасник буде почуватися комфортно та безпечно. В цьому чудово допоможуть веселі традиції та ритуали.

Тому видання "На урок" поділилося кількома цікавити традиціями, які можна запровадити в школі, щоб стати ближчими одне до одного.

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4 цікаві шкільні традиції, які сподобаються всім учням

Круті виховні години

Кожен вчитель по-своєму проводить виховні години. Проте з учнями не завжди важливо говорити лише про серйозні та важливі речі, іноді дітям варто дозволити просто відпочити та розважитися.

Тож, забудьте на годинку про навчання та шкільні справи, краще розвантажте мозок та дозвольте учням поглянути на одне одного з іншого боку. Обговорюйте їхні інтереси, вподобання та улюблені фільми.

Які виховані години можна створити:

Танцювальна вечірка

Після уроків можна увімкнути веселу музику та запропонувати дітям потанцювати. Вивчіть кілька простих рухів або ж увімкніть тематичне відео. Зараз можна навіть створити спільне відео для ТікТоку, адже сучасні діти знають всі ці тренди.

Окрім того, під музику можна не тільки танцювати, а й виконувати корисні фізичні вправи. Тож, це може стати не лише цікавим ритуалом, а й корисною справою для здоров’я.



Танці та розминка в школі / Фото pbs

Кіносеанс

Не у всіх є можливість піти у кінотеатр, особливо зараз під час карантину. Тому його можна влаштувати просто у класі. До того ж, є безліч не просто цікавих, а й повчальних фільмів, які варто подивитися школярам.

Цікава тема

Звісно, іноді вчителі мають перелік тем для виховних годин. Але чи завжди вони цікаві учням? Запропонуйте школярам самим обрати кілька цікавих тем, а ви – влаштуйте таємне голосування, під час якого і вирішиться доля виховної години.

Психологія

Також під час виховної години можна провести цікаві тестування, наприклад, можна дізнатися, що говорять про нас любов до певних тварин, різноманітні захоплення та вподобання. Або ж який у школярів тип особистості чи яка професія їм найбільше підійде.

Свято нової пори року

Комусь подобається осінь, а хтось улюбить зиму, ще деякі учні захоплюються весною, а інші – із нетерпінням чекають літа. Так, кожна пора року прекрасна, тому можна з дітьми святкувати такі дні. Е точно зблизить школярів та допоможе всім весело провести час.

До прикладу, восени можна виходити на двір, збирати жовте листя, каштани та жолуді, і робити з них неймовірні поробки, які потім можна використати для класної виставки. Взимку можна пограти у сніжки, спробувати створити цікаві сніжинки та навіть провести кілька дослідів зі снігом та льодом.

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Весною рекомендуємо пошукати з учнями найменші ознаки пробудження природи (хто побачить та сфотографує перші квіти та листочки тощо). А у травні можна разом помріяти про ідеальне літо, написати тематичні твори та веселі побажання однокласникам чудово провести канікули.

Тематичні дні

Зазвичай тематичні дні у школі влаштовують з приводу свят, але не обов’язково їх чекати. Ви можете разом з учнями вигадати власний привід для веселощів. В деяких країнах є кольорові дні та тижні, коли весь клас вдягає одяг певного кольору. Або ж можна влаштувати щось цікавіше. До прикладу:

спортивний день, коли всі учні під час перерв виконуватимуть цікаві руханки;

батьківський день , коли батьки дітей зможуть розповісти про свої професії або ж провести урок замість учителя;

, коли батьки дітей зможуть розповісти про свої професії або ж провести урок замість учителя; день перевтілень, коли діти можуть з’явитися у школі в образі свого улюбленого супергероя ;

; космічний день, коли діти зможуть дізнатися більше про Всесвіт, малювати Сонячну систему (чи робити тематичні діорами) тощо.

Особливі дні народження

Усі діти люблять святкувати дні народження, а вчителі можуть зробити їх ще особливішими. Наприклад, запропонуйте учням під час уроку трудового навчання чи на виховній годині створити паперові гірлянди, яскраві ковпачки, плакати зі словами привітання, кульки тощо.



Святкування в школі / Фото teachstarter

А щоб зробити свято більш персоніфікованим, можна запропонувати дітям вигадати особливі привітання для товаришів, увімкнути улюблену музику конкретної дитини та станцювати веселий танок. І радимо купити дітям цукерки, адже всі діти їх люблять.