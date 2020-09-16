Через коронавірус школи по всій Україні закриваються на карантин. Так, у Києві перевели на дистанційне навчання чотири школи через те, що у вчителів виявили захворювання на COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

Цікаво У Чернігівській області понад 120 навчальних закладів перейшли на дистанційне навчання

"Ми контролюємо ситуацію в Києві. І там, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або школу переводять на дистанційне навчання", – запевнив він.

За словами Кличка, через випадки захворювання серед вчителів на карантин з 16 вересня закрили чотири школи в Києві: в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Також у 90 школах на дистанційне навчання перевели близько 190 класів, де виявили хворих учнів. Всього в Києві на коронавірус захворіли 207 школярів та 108 вчителів. Загалом у Київській області станом на 16 вересня офіційно підтверджено 7207 випадків захворювання на коронавірус.

Кличко повідомив, що через підтверджені випадки COVID-19 тимчасово закрили на карантин чотири групи з садочків в Дарницькому та Подільському районах. Наразі працюють 561 дитсадок з 568-ми. В інших закладах тривають планові ремонти.

Окрім того, три садочки, що раніше були на карантині, вже відновили свою роботу. Наповненість дітей у дошкільних закладах на сьогодні – майже 51%.

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що школи під час коронавірусу повинні закриватися в останню чергу.