Всього в онлайн-конференції взяли участь майже 900 школярів. Зіркова пара розпочала презентацію з того, що вони й самі дійшли до фінансового успіху "з низів", однак мали грандіозні цілі, великі мрії та широке бачення світу.

Цікаво 33 тисячі доларів щомісяця: як 20 річна блогерка заробляє, навчаючи інших

Про що мовилося на тренінгу

Ciara з Расселом розповіли школярам про важливість грошей, методи їх заробітку та можливості заощаджень. Особливу увагу зірки приділили темі інвестицій.

Расс і я самі інвестуємо. Ми любимо будувати стратегії та розуміти, що ми робимо. Інвестиції можуть допомогти вам не тільки бути фінансово незалежними, але й подбати про добробут ваших родин,

– розповіла школярам реперка.

На думку зіркової пари, фінансова освіта дітей сьогодні є як ніколи важливою. Щоб вмотивувати школярів надалі вивчати тему грошей, знаменитості пожертвували школі 35 000 доларів.

Ці кошти будуть розподілені між усіма слухачами тренінгу, щоб вони могли відкрити власні накопичувальні рахунки, отже 900 школярів отримають щонайменше по 40 доларів від знаменитостей.

Намагайтеся постійно вчитися, якомога більше читайте! Відкладіть смартфони та бодай на трохи пориньте у світ інвестицій у майбутнє,

– надихав школярів Рассел Вільямс.

Тренінг для школярів від знаменитостей: дивіться відео