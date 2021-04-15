У 2019 році блогерка заснувала платформу TAP Intuit, яка спрямована на підвищення рівня фінансової грамотності молодого покоління. Окрім цього, для своєї діяльності вона використовує популярні соціальні мережі.

До теми Чим цікавиться молодь: як блогер-мільйонник з тіктоку навчає фінансової грамоти підписників

Як блогерка заробляє

У 2018 році Тейлор Прайс почала вести власний блог про фінанси одразу на кількох різних онлайн-платформах. Зараз у дівчини понад 1 мільйон підписників у тіктоці.

Зі збільшенням аудиторії, блогерка почала співпрацювати з великими американськими компаніями та таким чином монетизувала випуск контенту.

Хоча найбільшу частку доходу дівчина отримує саме з блогерства та власної платформи, вона заробляє додаткові гроші від написання статей на фінансову тематику для ЗМІ.

Всі поради, які я даю своїм підписникам, обов'язково випробовую у власному житті. Зараз я допомагаю людям подбати про їх фінансовий добробут та ще й сама отримую за це гроші,

– розповідає Тейлор Прайс.

До слова, контент блогерки – не пусті балачки. Перед тим як вчити інших, дівчина отримала ступінь бакалавра у галузі фінансового менеджменту в університеті Алабами.