300 євро тобі дати: у Чернівецькій області на завуча медколеджу вилили відро фекалій – відео

27 червня 2021 , 04:05
Читать новость на русском

Джерело:

Нацполіція Чернівецької області

У Новоселиці на Буковині на завучку місцевого медичного коледжу Анну Москалюк вилили відро з нечистотами. Зробив це у день вручення дипломів обурений батько одного з випускників. Чоловікові не сподобалося, що викладачка вимагала у студента 300 євро хабара.

Анна Москалюк є не лише завучкою Новоселицького медичного коледжа. Також вона – кураторка однієї з груп. Жінка вже звернулася до поліції.

До теми Вчителька побила дитину з інвалідністю в Києві: за справу взялася поліція

Докладніше про інцидент

  • Він стався 25 червня біля Новоселицького Будинку культури, де проходив урочистий захід.
  • Після того, як чоловік облив завучку, на місце прибули правоохоронці.
  • Вони опитали учасників інциденту та з'ясували, що зловмисник – 45 річний буковинець. На вручення дипломів він прийшов разом із 20-річною донькою.
  • За словами батька, викладачка начебто вимагала у його сина хабар за успішне складання заліку. Тому таким чином вони з донькою хотіли помститися.
  • Поліція порушила справу за статтею про хуліганство. Якщо вину обуреного батька доведуть, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
  • Досудове розслідування триває. Поліція також з'ясовує, чи були заяви від інших студентів.

У мережі вже з'явилося відео

На кадрах видно, як чоловік підходить до святково вдягненої жінки, бере до рук відро та виливає на неї щось коричневого кольору з криком "Це тобі за сина!". Поруч у цей час перебувають кілька молодих людей у костюмах.

Вкрала, скотино, чотири роки життя його! Це тобі за сина, г***о це, зрозуміла! За його диплом! Ти мене почула? Ти мене почула, скотино? Оце г***о тобі за сина! 300 євро тобі дати? Я тобі дам 300 євро, скотино! 
– обурювався чоловік.

Жінка у відповідь плакала та говорила, що нічого студентові не зробила.

Зверніть увагу Хабарі за дипломи та дисертації: в Україні створили платформу про корупцію в освіті

На Буковині на завуча медколеджу вилили відро фекалій: дивіться відео (Увага! Ненормативна лексика! 18+)

 

Автор: Андрій Шляхтін