300 євро тобі дати: у Чернівецькій області на завуча медколеджу вилили відро фекалій – відео
Джерело:Нацполіція Чернівецької області
У Новоселиці на Буковині на завучку місцевого медичного коледжу Анну Москалюк вилили відро з нечистотами. Зробив це у день вручення дипломів обурений батько одного з випускників. Чоловікові не сподобалося, що викладачка вимагала у студента 300 євро хабара.
Анна Москалюк є не лише завучкою Новоселицького медичного коледжа. Також вона – кураторка однієї з груп. Жінка вже звернулася до поліції.
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Докладніше про інцидент
- Він стався 25 червня біля Новоселицького Будинку культури, де проходив урочистий захід.
- Після того, як чоловік облив завучку, на місце прибули правоохоронці.
- Вони опитали учасників інциденту та з'ясували, що зловмисник – 45 річний буковинець. На вручення дипломів він прийшов разом із 20-річною донькою.
- За словами батька, викладачка начебто вимагала у його сина хабар за успішне складання заліку. Тому таким чином вони з донькою хотіли помститися.
- Поліція порушила справу за статтею про хуліганство. Якщо вину обуреного батька доведуть, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
- Досудове розслідування триває. Поліція також з'ясовує, чи були заяви від інших студентів.
У мережі вже з'явилося відео
На кадрах видно, як чоловік підходить до святково вдягненої жінки, бере до рук відро та виливає на неї щось коричневого кольору з криком "Це тобі за сина!". Поруч у цей час перебувають кілька молодих людей у костюмах.
Вкрала, скотино, чотири роки життя його! Це тобі за сина, г***о це, зрозуміла! За його диплом! Ти мене почула? Ти мене почула, скотино? Оце г***о тобі за сина! 300 євро тобі дати? Я тобі дам 300 євро, скотино!
– обурювався чоловік.
Жінка у відповідь плакала та говорила, що нічого студентові не зробила.
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