300 євро тобі дати: у Чернівецькій області на завуча медколеджу вилили відро фекалій – відео

У Новоселиці на Буковині на завучку місцевого медичного коледжу Анну Москалюк вилили відро з нечистотами. Зробив це у день вручення дипломів обурений батько одного з випускників. Чоловікові не сподобалося, що викладачка вимагала у студента 300 євро хабара.

Анна Москалюк є не лише завучкою Новоселицького медичного коледжа. Також вона – кураторка однієї з груп. Жінка вже звернулася до поліції.

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Докладніше про інцидент

Він стався 25 червня біля Новоселицького Будинку культури, де проходив урочистий захід.

Після того, як чоловік облив завучку, на місце прибули правоохоронці.

Вони опитали учасників інциденту та з'ясували, що зловмисник – 45 річний буковинець. На вручення дипломів він прийшов разом із 20-річною донькою.

За словами батька, викладачка начебто вимагала у його сина хабар за успішне складання заліку. Тому таким чином вони з донькою хотіли помститися.

Поліція порушила справу за статтею про хуліганство. Якщо вину обуреного батька доведуть, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Поліція також з'ясовує, чи були заяви від інших студентів.

У мережі вже з'явилося відео

На кадрах видно, як чоловік підходить до святково вдягненої жінки, бере до рук відро та виливає на неї щось коричневого кольору з криком "Це тобі за сина!". Поруч у цей час перебувають кілька молодих людей у костюмах.

Вкрала, скотино, чотири роки життя його! Це тобі за сина, г***о це, зрозуміла! За його диплом! Ти мене почула? Ти мене почула, скотино? Оце г***о тобі за сина! 300 євро тобі дати? Я тобі дам 300 євро, скотино!

– обурювався чоловік.

Жінка у відповідь плакала та говорила, що нічого студентові не зробила.

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