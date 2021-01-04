Президент України підписав указ, яким визначив 79 вчених в галузі науки і техніки. Вони отримають державні премії по 300 тисяч гривень.

Указ підписав Володимир Зеленський ще 30 грудня 2020 року. Імена всіх вчених, яким присудили премії, - можна знайти на сайті президента.

Цікаво Чого досягло Міністерство освіти у сфері науки та інновацій за 2020 рік

Зокрема, були відзначені наступні науково-дослідні роботи:

Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах;

Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту;

Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування;

Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектра застосування;

Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення;

Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива;

Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України;

Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів;

Медицина катастроф в умовах бойових дій;

Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво).

Додамо, що уряд заснував педагогам стипендії за успіхи в розбудові вищої освіти та видатні заслуги. У 2021 році виплати призначатиму двічі – з березня та вересня.

Яка буде сума стипендії? Розмір стипендії з 1 січня 2021 року становитиме 6 810 гривень на місяць, з 1 липня 2021 року – 7137 гривень на місяць. Вже з 1 грудня 2021 року – 7443 гривень на місяць. Хто може отримати стипендію та інші деталі – читайте тут.