30 тисяч гривень на реалізацію ідеї: Amnesty International проводить конкурс ініціатив

Правозахисна організація Amnesty International започаткувала конкурс імені Лесі Харченко, аби мотивувати людей створювати власні проєкти. Троє переможців отримають можливість реалізації своїх ідей.

Найкращі ідеї за версією жюрі отримають медійну та менторську підтримку, ініціатори відвідають тренінги з проєктного менеджменту та фінансової грамотності. Три проєкти буде реалізовано протягом червня – серпня 2021 року.

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Що відомо про конкурс та організаторів

Конкурс ініціатив названий на честь активістки Amnesty International в Україні Лесі Харченко. Більшу частину свого професійного життя Леся присвятила формуванню активістської спільноти в Україні й боротьбі за права людей. Дівчина передчасно померла в жовтні 2020 року, утім її справа продовжує жити.

Amnesty International — всесвітній рух, що об’єднує близько 10 мільйонів людей із більш ніж 150 країн і регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини. Amnesty International прагне забезпечити кожній людині можливість користуватися всіма правами, проголошеними у Загальній декларації прав людини та інших міжнародних правозахисних документах.

Як взяти участь

Участь у конкурсі можуть брати всі громадяни України, яким виповнилось 18 років. Ознайомитись із повним переліком вимог та подати заявку можна на сайті проєкту.

В анкеті треба детально описати ідею, мету, завдання та бюджет активістського проєкту на правозахисну тематику. Заявки приймаються до 25 травня 2021 року.