Найкращі ідеї за версією жюрі отримають медійну та менторську підтримку, ініціатори відвідають тренінги з проєктного менеджменту та фінансової грамотності. Три проєкти буде реалізовано протягом червня – серпня 2021 року.

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Що відомо про конкурс та організаторів

Конкурс ініціатив названий на честь активістки Amnesty International в Україні Лесі Харченко. Більшу частину свого професійного життя Леся присвятила формуванню активістської спільноти в Україні й боротьбі за права людей. Дівчина передчасно померла в жовтні 2020 року, утім її справа продовжує жити.

Amnesty International — всесвітній рух, що об’єднує близько 10 мільйонів людей із більш ніж 150 країн і регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини. Amnesty International прагне забезпечити кожній людині можливість користуватися всіма правами, проголошеними у Загальній декларації прав людини та інших міжнародних правозахисних документах.

Як взяти участь

Участь у конкурсі можуть брати всі громадяни України, яким виповнилось 18 років. Ознайомитись із повним переліком вимог та подати заявку можна на сайті проєкту.

В анкеті треба детально описати ідею, мету, завдання та бюджет активістського проєкту на правозахисну тематику. Заявки приймаються до 25 травня 2021 року.