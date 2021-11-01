1 листопада комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій затвердив список отримувачів премії, які найкраще склали ЗНО.
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Членкиня освітнього комітету та депутатка Наталія Піпа розповіла, що цього року 35 студентів набрали понад 792 балів. Але лише 30 з них обрали навчання в українських вишах, тому їм виплатять премії за ЗНО.
"П'ятеро студентів обрали іноземні заклади вищої освіти. Відповідно, вони премій не отримають", – додала вона.
Імена студентів, які отримають гроші за ЗНО
Нижче оприлюднили перелік студентів українських вишів, які отримають премії за ЗНО:
- Близнюк Христина (студентка НУ "Львівська політехніка"),
- Берест Поліна (студентка Харківського університету радіоелектроніки),
- Беспалова Юлія (студентка Медичного університету ім. О.Богомольця),
- Ганєв Максим (студент Одеського національного університету ім. Мечникова),
- Головацька Яна (студентка Чернівецького університету ім Юрія Федьковича),
- Демидченко Анастасія (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),
- Джус Світлана (студентка Івано-Франківського технічного університету нафти і газу),
- Єлфімов Сергій (студент КНЕУ ім. Вадима Гетьмана),
- Кінзерський Денис (студент КНУ ім. Тараса Шевченка),
- Книшоїд Софія (студентка Українського католицького університету),
- Костюк Анна (студентка Медичного університету і. О. Мечникова),
- Ковальов Володимир (студент КНУ ім. Тараса Шевченка),
- Костюк Олена (студентка Києво-Могилянської академії),
- Куцик Владислав (студент Львівського національного університету імені Івана Франка),
- Любленко Сергій (студент КНУ ім. Тараса Шевченка),
- Кузьма Володимир (студент Українського католицького університету),
- Лушней Святослав (студент Українського католицького університету),
- Миць Вікторія (студентка Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського),
- Негрієнко Анастасія (студентка Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського),
- Олефір Анна (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),
- Подобєд Ксенія (студентка Києво-Могилянської академії),
- Притула Матвій (студент Українського католицького університету),
- Резник Данило (студент Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського)
- Стороженко Владислав (студент Харківського університету ім. Каразіна),
- Сосул Кароліна (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),
- Суховерська Ірина (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),
- Чикалов Олексій (студент Харківського університету радіоелектроніки),
- Шкіль Артем (студент Харківського університету радіоелектроніки),
- Шкірко Ілля (студент Харківського університету радіоелектроніки).
Додамо, що випускники Львівщини, які склали ЗНО на 200 балів, отримали обласні та міські премії. Загалом у цьому році в області понад 70 учасників оцінювання отримали по 200 балів, а троє – по 400.
Цікаво, що Комітет з питань освіти також вирішив ініціювати збільшення у наступному році кількості студентів, які будуть отримувати такі щорічні премії з 30 до 50 осіб.
Що відомо про премії для учасників ЗНО
Зазначимо, що цього року вперше Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Право на премію розміром 100 тисяч гривень мають 30 випускників шкіл зі всієї України, які здобули з 4 предметів ЗНО понад 790 балів.
Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. Якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші.
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