1 листопада комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій затвердив список отримувачів премії, які найкраще склали ЗНО.

До теми Ілон Маск хоче відкрити університет в Техасі: він вже вигадав йому назву

Членкиня освітнього комітету та депутатка Наталія Піпа розповіла, що цього року 35 студентів набрали понад 792 балів. Але лише 30 з них обрали навчання в українських вишах, тому їм виплатять премії за ЗНО.

"П'ятеро студентів обрали іноземні заклади вищої освіти. Відповідно, вони премій не отримають", – додала вона.

Імена студентів, які отримають гроші за ЗНО

Нижче оприлюднили перелік студентів українських вишів, які отримають премії за ЗНО:

Близнюк Христина (студентка НУ "Львівська політехніка"),

Берест Поліна (студентка Харківського університету радіоелектроніки),

Беспалова Юлія (студентка Медичного університету ім. О.Богомольця),

Ганєв Максим (студент Одеського національного університету ім. Мечникова),

Головацька Яна (студентка Чернівецького університету ім Юрія Федьковича),

Демидченко Анастасія (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),

Джус Світлана (студентка Івано-Франківського технічного університету нафти і газу),

Єлфімов Сергій (студент КНЕУ ім. Вадима Гетьмана),

Кінзерський Денис (студент КНУ ім. Тараса Шевченка),

Книшоїд Софія (студентка Українського католицького університету),

Костюк Анна (студентка Медичного університету і. О. Мечникова),

Ковальов Володимир (студент КНУ ім. Тараса Шевченка),

Костюк Олена (студентка Києво-Могилянської академії),

Куцик Владислав (студент Львівського національного університету імені Івана Франка),

Любленко Сергій (студент КНУ ім. Тараса Шевченка),

Кузьма Володимир (студент Українського католицького університету),

Лушней Святослав (студент Українського католицького університету),

Миць Вікторія (студентка Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського),

Негрієнко Анастасія (студентка Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського),

Олефір Анна (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),

Подобєд Ксенія (студентка Києво-Могилянської академії),

Притула Матвій (студент Українського католицького університету),

Резник Данило (студент Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського)

Стороженко Владислав (студент Харківського університету ім. Каразіна),

Сосул Кароліна (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),

Суховерська Ірина (студентка КНУ ім. Тараса Шевченка),

Чикалов Олексій (студент Харківського університету радіоелектроніки),

Шкіль Артем (студент Харківського університету радіоелектроніки),

Шкірко Ілля (студент Харківського університету радіоелектроніки).

Додамо, що випускники Львівщини, які склали ЗНО на 200 балів, отримали обласні та міські премії. Загалом у цьому році в області понад 70 учасників оцінювання отримали по 200 балів, а троє – по 400.

Цікаво, що Комітет з питань освіти також вирішив ініціювати збільшення у наступному році кількості студентів, які будуть отримувати такі щорічні премії з 30 до 50 осіб.

Що відомо про премії для учасників ЗНО

Зазначимо, що цього року вперше Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Право на премію розміром 100 тисяч гривень мають 30 випускників шкіл зі всієї України, які здобули з 4 предметів ЗНО понад 790 балів.

Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. Якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші.

Читайте також Посилена роль математики при вступі до вишів: для яких спеціальностей це ЗНО обов’язкове

До слова, 29 жовтня Кабінет Міністрів дозволив учням, які виїхали за кордон, отримувати президентські стипендії за перемогу в олімпіадах. Раніше такі учні не могли отримати виплати. Деталі – читайте у статті.