Доцент одного з національних університетів у Житомирі отримав хабар за вплив на прийняття рішення. Так, відомо, що він вимагав майже три тисячі доларів за успішне складання вступного іспиту.

Наразі прокуратура Житомира направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання хабаря. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у телеграмі.

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За даними слідства, доцент через посередника пообіцяв абітурієнту успішне складання вступних іспитів та зарахування до університету за визначену плату – 2900 доларів США.

Але під час одержання хабаря він був затриманий правоохоронцями. Стався цей інцидент ще у вересня 2020 року, проте лише зараз прокуратура направила до суду обвинувачення.

Додамо, що за прийняття пропозиції або одержання хабаря службовою особою передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати високі посади чи займатися певною діяльністю.