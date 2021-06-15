Токсичне батьківство: 3 ознаки того, що вам необхідно змінити підхід до виховання дитини

Більшість людей не є токсичними навмисно. Спосіб виховання, стосунки чи власний темперамент можуть допомагати вашим шкідливим звичкам негативно впливати на життя та становлення вашої ж дитини.

Головне – вчасно оглянутись та зрозуміти, чи справді все йде за планом. Якщо цього не зробити, то можна завдати травми дитині та негативно вплинути на ваші родинні стосунки у майбутньому.

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Типові порівняння

Можливо, у вас є одна дитина, яка схильна дотримуватися правил, виконувати свої обов’язки і отримувати хороші оцінки, а інша – з точністю до навпаки.

Коли ви всі живете під одним дахом, неможливо не помітити відмінності у темпераментах та поведінці ваших дітей, але ці порівняння повинні постійно залишатись лише у вашій голові.

Батьки, які вказують на те, як одна дитина перевершує сподівання, а іншій цього не вдається, ніколи не сприяють розвитку жодного з малечі.

Пам'ятайте, що ваші діти повинні бути різними, на те вони і є особистостями! Деякі діти є складніші для батьків, але саме вони зазвичай втирають носа всім іншим у дорослому віці.

Ніколи не порівнюйте своїх дітей / Фото Shutterstock

Найкращі друзі

Для дитини прекрасно жити у домі, де є багато відкритого та чесного спілкування, однак ця відвертість не може перетинати здорових меж.

Ваша дитина не є тією людиною, з якою можна поговорити про подружні проблеми, фінансовий стрес чи далекого родича, який вам остогид.

Діти можуть надто перейнятись вашими ж переживаннями, і подекуди навіть звинувачувати себе у їх появі.

Дотримуйтесь субординації зі своїми дітьми / Фото Shutterstock

Батіг та пряник

Чи повинні ваші діти розуміти та бачити наслідки, коли погано поводяться? Так, звісно! Але коли дисципліна переходить із навчального інструменту в каральний, особливо якщо це ще й завдає шкоди, викликає відчуття сорому чи збентеження у дитини, то ви автоматично потрапляєте на токсичну територію.

Дисципліна ніколи не може провчати, а тільки навчати! Не дозволяйте покаранню заповнювати прогалину, коли не знаєте, як інакше вчинити у подібній ситуації. Передусім у пориві емоцій необхідно видихнути та спробувати об'єктивно оцінити ситуацію.

Не карайте, а навчайте / Фото Unsplash