В 3 областях досі вакциновано менше 10% вчителів: оновлені дані МОН

Наразі хоча б однією дозою вакциновано близько понад 96,1% освітян. За словами Шкарлета, у школах варто відновлювати очне навчання, бо для дітей важливо вчитися у звичному режимі.

Скільки вакциновано вчителів в Україні

Міністр освіти Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані статистики вакцинації вчителів. За даними МОН, станом на ранок 18 листопада принаймні однією дозою вакцини щеплено 96,1% працівників шкіл.

До теми У США вчителя, який 20 років працював у школі, звільнили за відмову вакцинуватися проти COVID-19

Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 544 тисяч працівників шкіл, а це майже 83% їх загальної кількості.

Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:

Луганська область – 92,4%;

Харківська область – 92,2%;

Черкаська область – 91,6%.

Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються такі області :

Рівненська область – 7,2%,

Тернопільська область – 7%,

Закарпатська область – 7%.

Скільки шкіл на дистанційці та канікулах

Станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 шкіл, а на 6% менше (близько 800 шкіл), ніж попереднього дня.

Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 66 шкіл, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 45.

Вдячний школам, що прислуховуються до рекомендацій МОН щодо відновлення очного навчання. Вкотре наголошую: діти мають навчатися за партами, це вкрай важливо! За оперативною інформацією, уже з понеділка планують перейти на очне навчання понад 11 тисяч шкіл,

– наголосив міністр.

Сергій Шкарлет розповів про темпи вакцинації серед вчителів: відео МОН

Відновлення очного навчання у школах

До слова, Міністерство освіти та науки звернулося до місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів, а школи готові повернути дітей за парти.

Додамо, що станом на 17 листопада кілька областей повністю відновили очне навчання. Зокрема: