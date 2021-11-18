В 3 областях досі вакциновано менше 10% вчителів: оновлені дані МОН
Джерело:24 канал
Наразі хоча б однією дозою вакциновано близько понад 96,1% освітян. За словами Шкарлета, у школах варто відновлювати очне навчання, бо для дітей важливо вчитися у звичному режимі.
Скільки вакциновано вчителів в Україні
Міністр освіти Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані статистики вакцинації вчителів. За даними МОН, станом на ранок 18 листопада принаймні однією дозою вакцини щеплено 96,1% працівників шкіл.
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Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 544 тисяч працівників шкіл, а це майже 83% їх загальної кількості.
Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:
- Луганська область – 92,4%;
- Харківська область – 92,2%;
- Черкаська область – 91,6%.
Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються такі області :
- Рівненська область – 7,2%,
- Тернопільська область – 7%,
- Закарпатська область – 7%.
Скільки шкіл на дистанційці та канікулах
Станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 шкіл, а на 6% менше (близько 800 шкіл), ніж попереднього дня.
Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 66 шкіл, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 45.
Вдячний школам, що прислуховуються до рекомендацій МОН щодо відновлення очного навчання. Вкотре наголошую: діти мають навчатися за партами, це вкрай важливо! За оперативною інформацією, уже з понеділка планують перейти на очне навчання понад 11 тисяч шкіл,
– наголосив міністр.
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Відновлення очного навчання у школах
До слова, Міністерство освіти та науки звернулося до місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів, а школи готові повернути дітей за парти.
Додамо, що станом на 17 листопада кілька областей повністю відновили очне навчання. Зокрема:
- Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.
- Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.
- Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.
- Київ – столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.
- Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.
- Черкаси – поки з 35 шкіл Черкас нині 16 працюють у звичному режимі. Решта – до кінця робочого тижня, 19 листопада, також повернеться до очної форми навчання.