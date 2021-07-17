Іспити для вступу до школи, форма та короткі канікули: 25 цікавих фактів про освіту в Японії

У кожній країні є своя модель навчання, і в системі освіти Японії дотримуються балансу строгості, контролю і підтримки талановитих дітей. Зокрема, учні носять форму, мають короткі літні канікули та складають іспити для вступу до школи. Найцікавіші факти про освіту в Японії – читайте у статті.

Найголовніша мета навчання в школах Японії – манери, тож до 10 років дитину навчають не лише писати, читати і рахувати, а й вмінню контролювати себе, поводитися в соціумі, поважати інших людей, берегти природу тощо.

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25 фактів про освіту в Японії

В Японії діти ходять в початкову школу протягом 6 років, в середню школу протягом 3 років, в старші класи – протягом 3 років. В університеті навчаються теж 4 роки.

Дитячий садок в Японії є обов’язковим і діти починають ходити туди з 3 років. Вже в дитячому садку вони опановують основи арифметики і вміють читати абетку.

Для того, щоб вступити до школи, всі діти повинні скласти іспити . Ті, хто невдало здав вступні іспити, можуть піти вчитися в підготовчу школу і вступати ще раз у наступному році.

. Ті, хто невдало здав вступні іспити, можуть піти вчитися в підготовчу школу і вступати ще раз у наступному році. Освіта в початковій і середній школі обов’язкова і безкоштовна. А навчання в старших класах та університетах – завжди платне.

У початковій школі не задають домашні завдання. Зате в середній і старшій школі домашні завдання досить об’ємні.

Кожна школа має свою унікальну форму. А відразу біля входу в школу є шафки для взуття.

Більшість шкіл мають строгі правила щодо кольору волосся . Тільки природний колір волосся є прийнятним для школярів. До того ж, у багатьох школах хлопчики повинні носити короткі стрижки.

. Тільки природний колір волосся є прийнятним для школярів. До того ж, у багатьох школах хлопчики повинні носити короткі стрижки. Деякі правила для дівчаток не дозволяють: робити завивку, макіяж, фарбувати нігті або носити ювелірні вироби (за винятком годинника).

Школярі можуть носити шкарпетки тільки білого, чорного або темно-синього кольору. Якщо студент одягнув, наприклад, коричневі шкарпетки, то їх можуть конфіскувати.

Типовий японський шкільний клас складається з 30 – 40 осіб. Школярі зазвичай залишаються в одній класній кімнаті протягом усього року, а вчителі переміщаються з класу в клас.



Учні в Японії / Фото Japan Times

Учні повинні вивчити близько 2500 символів (букв), щоб мати можливість читати і писати по-японськи.

Окрім того, японські діти повинні навчитися читати і писати трьома різними способами: правильні японські ієрогліфи, японська версія китайських ієрогліфів і латинський алфавіт.

Основні предмети в школах Японії – математика, японська мова, соціальні науки, ремесло, музика і фізкультура. Зараз у початкових школах почались викладання англійської мови.

– математика, японська мова, соціальні науки, ремесло, музика і фізкультура. Зараз у початкових школах почались викладання англійської мови. Додатково школярі вивчають такі предмети, як здоровий спосіб життя, інформатику, музику, мистецтво, фізичне виховання і домоведення, а також вивчають традиційні мистецтва — каліграфію і хайку (вид вірша).

У японських школах немає прибиральниць. Всі учні діляться на дрібні групи. Ці групи виконують різні види діяльності, наприклад, прибирання класу, двору, залів і т.д.

Клуб заходів є ще одним важливим фактором в школах. Більшість шкіл заохочують студентів взяти участь в одному з двох клубів, спортивному клубі (футбол, кендо, бейсбол, дзюдо, теніс, легка атлетика, плавання, волейбол, регбі) або клубі культури (каліграфія, математика, науки).

Літній відпочинок триває близько 40 днів . Як правило, він проходить приблизно з 20 липня по 31 серпня. Зимові та весняні канікули тривають близько 10 днів.

. Як правило, він проходить приблизно з 20 липня по 31 серпня. Зимові та весняні канікули тривають близько 10 днів. Японський навчальний рік починається у квітні.

У Японії ходять до школи по суботах. Зазвичай навчальний день проходить з 8:30 до 15:00.

Школярам не дозволяється вносити до навчального закладу будь-які продукти, іноді навіть ліки, такі як цукерки від болю в горлі.

У кожній школі є дієтолог, який стежить за здоровим харчуванням учнів і займається складанням меню.

учнів і займається складанням меню. Щоб перейти із середньої школи в старшу, потрібно скласти іспити. Також потрібно складати іспити в кінці кожного триместру і в середині першого і другого триместрів.

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Студенти вишів їздять на автомобілях. У Японії немає такого поняття, як шкільний автобус. Учні ходять пішки, їздять на велосипеді або на міському транспорті.

Чим кращі результати вступних іспитів до вишу, тим легше отримати підтримку великої компанії, яка буде платити за освіту в коледжі. Потім студент йде на роботу в цю компанію, і з його зарплати віднімаються гроші за навчання.

В університеті студент сам вибирає дисципліни, які його цікавлять. У них немає курсових і дипломних робіт, але потрібно писати звіти на кілька сторінок.