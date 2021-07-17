Найголовніша мета навчання в школах Японії – манери, тож до 10 років дитину навчають не лише писати, читати і рахувати, а й вмінню контролювати себе, поводитися в соціумі, поважати інших людей, берегти природу тощо.
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25 фактів про освіту в Японії
- В Японії діти ходять в початкову школу протягом 6 років, в середню школу протягом 3 років, в старші класи – протягом 3 років. В університеті навчаються теж 4 роки.
- Дитячий садок в Японії є обов’язковим і діти починають ходити туди з 3 років. Вже в дитячому садку вони опановують основи арифметики і вміють читати абетку.
- Для того, щоб вступити до школи, всі діти повинні скласти іспити. Ті, хто невдало здав вступні іспити, можуть піти вчитися в підготовчу школу і вступати ще раз у наступному році.
- Освіта в початковій і середній школі обов’язкова і безкоштовна. А навчання в старших класах та університетах – завжди платне.
- У початковій школі не задають домашні завдання. Зате в середній і старшій школі домашні завдання досить об’ємні.
- Кожна школа має свою унікальну форму. А відразу біля входу в школу є шафки для взуття.
- Більшість шкіл мають строгі правила щодо кольору волосся. Тільки природний колір волосся є прийнятним для школярів. До того ж, у багатьох школах хлопчики повинні носити короткі стрижки.
- Деякі правила для дівчаток не дозволяють: робити завивку, макіяж, фарбувати нігті або носити ювелірні вироби (за винятком годинника).
- Школярі можуть носити шкарпетки тільки білого, чорного або темно-синього кольору. Якщо студент одягнув, наприклад, коричневі шкарпетки, то їх можуть конфіскувати.
- Типовий японський шкільний клас складається з 30 – 40 осіб. Школярі зазвичай залишаються в одній класній кімнаті протягом усього року, а вчителі переміщаються з класу в клас.
Учні в Японії / Фото Japan Times
- Учні повинні вивчити близько 2500 символів (букв), щоб мати можливість читати і писати по-японськи.
- Окрім того, японські діти повинні навчитися читати і писати трьома різними способами: правильні японські ієрогліфи, японська версія китайських ієрогліфів і латинський алфавіт.
- Основні предмети в школах Японії – математика, японська мова, соціальні науки, ремесло, музика і фізкультура. Зараз у початкових школах почались викладання англійської мови.
- Додатково школярі вивчають такі предмети, як здоровий спосіб життя, інформатику, музику, мистецтво, фізичне виховання і домоведення, а також вивчають традиційні мистецтва — каліграфію і хайку (вид вірша).
- У японських школах немає прибиральниць. Всі учні діляться на дрібні групи. Ці групи виконують різні види діяльності, наприклад, прибирання класу, двору, залів і т.д.
- Клуб заходів є ще одним важливим фактором в школах. Більшість шкіл заохочують студентів взяти участь в одному з двох клубів, спортивному клубі (футбол, кендо, бейсбол, дзюдо, теніс, легка атлетика, плавання, волейбол, регбі) або клубі культури (каліграфія, математика, науки).
- Літній відпочинок триває близько 40 днів. Як правило, він проходить приблизно з 20 липня по 31 серпня. Зимові та весняні канікули тривають близько 10 днів.
- Японський навчальний рік починається у квітні.
- У Японії ходять до школи по суботах. Зазвичай навчальний день проходить з 8:30 до 15:00.
- Школярам не дозволяється вносити до навчального закладу будь-які продукти, іноді навіть ліки, такі як цукерки від болю в горлі.
- У кожній школі є дієтолог, який стежить за здоровим харчуванням учнів і займається складанням меню.
- Щоб перейти із середньої школи в старшу, потрібно скласти іспити. Також потрібно складати іспити в кінці кожного триместру і в середині першого і другого триместрів.
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- Студенти вишів їздять на автомобілях. У Японії немає такого поняття, як шкільний автобус. Учні ходять пішки, їздять на велосипеді або на міському транспорті.
- Чим кращі результати вступних іспитів до вишу, тим легше отримати підтримку великої компанії, яка буде платити за освіту в коледжі. Потім студент йде на роботу в цю компанію, і з його зарплати віднімаються гроші за навчання.
- В університеті студент сам вибирає дисципліни, які його цікавлять. У них немає курсових і дипломних робіт, але потрібно писати звіти на кілька сторінок.
До слова, всі провінції Канади самостійно розробляють свою систему навчання. Як проходять уроки у першому класі та якою є освіта в школі загалом – читайте у матеріалі.