Всі школи Києва готові до навчального процесу, а у закладах освіти впровадили оновлений санітарний регламент. Тому вже з понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться до очного навчання.

Окрім того, міська влада в повному обсязі забезпечила всі заклади освіти дезінфікуючими засобами та розробила чіткий механізм дій в разі виявлення спалахів захворювання в школах. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, алгоритм відпрацьований, тому вони готові до початку навчального процесу.

Проте, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання. На дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а окремі класи чи цілі школи,

– заявив Кличко.

Водночас садочки у Києві продовжують працювати в звичайному режимі. На карантині наразі лише один дошкільний заклад освіти в Шевченківському районі. Також через виявлення випадків коронавірусу тимчасово закриті 25 груп в 23 садочках Наповненість дітей у групах складає майже 50%.

Мер Києва додав, що столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу, щоб забезпечити ними киян. Так, планують закупити для Києва 1 мільйон доз препарату.

"Працівники сфери освіти – одні з найвразливіших перед вірусом, і їх треба захистити", – додав Кличко.

Що відомо про коронавірус у Києві? У столиці за 21 січня виявили 507 хворих на коронавірус. Всього за період пандемії випадків захворювання у Києві вже понад 125 тисяч, одужали – 55 тисяч людей, померли – 2 260 киян.