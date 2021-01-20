Віталій Кличко заявив, що у Києві після завершення локдауну до шкіл повернуться учні початкових та випускних класів. Тобто учні 1 – 4, 9 та 11 класів з 25 січня будуть навчатися в очному форматі.

Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу нагадав, що він неодноразово звертався до уряду з проханням відновити навчання в молодшій школі, щоб учні 1- 4 класів могли повернутися за парти, повідомляє 24 канал.

Цікаво Учні 9 та 11 класів повернуться до очного навчання, – Шкарлет

Як навчатимуться учні в Києві після локдауну

"Враховуючи те, що суворий карантин закінчується в кінці цього тижня, 24 січня, уряд має ухвалити рішення, як далі навчатимуться школярі", – сказав голова міста.

Віталій Кличко наголосив, що він налаштований відновити навчання з 25 січня у всіх школах Києва.

До навчального процесу повернеться початкова школа – учні з 1 по 4 клас. І мають повернутися за парти учні класів, особливо це стосується випускних 9 та 11 класів, бо їм треба належно підготуватися до ДПА та ЗНО,

– заявив Кличко.

За його словами, якщо в місті погіршиться епідеміологічна ситуація, буде застосовуватися змішана система навчання, коли на дистанційне навчання відправляють не всіх школярів.

Що будуть робити школи, якщо збільшиться кількість хворих

"Міська влада відповідально ставиться до карантину і буде ухвалювати рішення про припинення навчання в деяких класах, виходячи з епідемічної ситуації та кількості захворювань. Тобто на карантин будуть закривати окремі школи чи класи", – додав мер Києва.

Як працюють садочки

Кличко також наголосив, що столичні садки продовжують працювати. Лише один садочок у Шевченківському районі повністю закритий на карантин. Також тимчасово закриті 39 груп у 36 садочках. Наповненість дітей у дитсадках складає понад 40%.