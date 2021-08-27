Представники найкращих ліцеїв України розповіли сайту 24 каналу, як готують дітей до ЗНО та навчання за кордоном. Поговорили з ними й про авторські програми освітніх закладів, підготовку вчителів до роботи, а також чим відрізняються ці ліцеї від звичайних шкіл.

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Шестиденка та ґрунтовне вивчення англійської

У 2021-му сім випускників Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату сумарно набрали з чотирьох навчальних предметів ЗНО не менше 790 балів, зокрема 200 хоча б з однієї дисципліни. Мар’яна Добосевича, директора освітнього закладу, такі високі результати колишніх учнів не дивують. Він пояснює:

"У нас – шестиденна форма навчання. Ліцей є пансіоном. Частина дітей в навчальному закладі і живе. Учні поглиблено вивчають фізику, математику, хімію або біологію. Все залежить від профілю. Ми ґрунтовно підходимо й до вивчення англійської".

Очільник ліцею розповідає, що в освітній установі збільшена кількість годин для вивчення іноземної.

Ми не розпорошуємося. Тому у нас вивчають тільки англійську, однак фундаментально. Краще добре вивчити одну мову, аніж вивчати все потрошку. Так ви не знатимете нічого,

– впевнений Добосевич.

В ліцеї учнів навчають й викладачі з ЛНУ ім. І. Франка. Однак таких педагогів майже немає, каже директор закладу освіти.

"Раніше в нас було багато вчителів, які за сумісництвом працювали й в університеті. Вони задали дуже високий рівень знань та показали, як потрібно працювати", – каже він і одразу ж запевняє. "Ми підхопили той рівень стандартів та просто намагаємося його втримати. Хоча загальний рівень знань падає ".

У Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті учні навчаються й у суботу / Фото: сайт закладу освіти

На час "дистанційки" у кожного вчителя був власний комп’ютер та інше необхідне обладнання, запевняє Добосевич.

Зараз у Міністерстві освіти хочуть закупити ноутбуки для вчителів. Ми це зробили ще торік. Та й деякі фундації нам подарували. Завдяки батькам дітей ми закупили ноутбуки, графічні планшети, камери. У вчителів був необхідний інструментарій для проведення дистанційних уроків,

– говорить він.

Щороку держава виділяє на кожного учня Львівського фізико-математичного ліцею 45 тисяч гривень. Керівник освітньої установи наголошує, що батьки платять тільки внески для розвитку матеріальної бази – 4 тисячі гривень на рік .

За спостереженнями директора, після завершення навчання не більше 10 випускників їдуть вчитися за кордон. "Кожного року ми випускаємо 150 учнів. Це п’ять класів паралелі. Думаю, що десять учнів – це не дуже великий відтік", – пояснює він.

На відміну від "Інтернату" та Харківського фізико-математичного ліцею № 27, навчання у Львівському фізико-математичному ліцеї починається з восьмого класу. До закладу освіти відбирають найрозумніших на конкурсній основі.

Добосевич зазначає, що у ліцеї навчаються й учні пільгових категорії – діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти з багатодітних сімей.

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Багатолітні освітні традиції та нові підходи до навчання

Цьогоріч п’ять випускників Харківського фізико-математичному ліцею № 27 сумарно набрали з чотирьох предметів ЗНО не менше 790 балів, зокрема 200 хоча б з однієї дисципліни. Олена Харік вже чимало років викладає математику за авторською програмою в цьому освітньому закладі. Вона з гордістю розповідає про своїх учнів та колег.

До п’ятого класу ми відбираємо дітей на конкурсній основі. У своїх школах вони могли бути найкращими. У нас же – одні з найкращих,

– підкреслює педагог.

У ліцеї використовують рейтингову систему оцінювання знань, каже Харік. За її словами, кожен учень отримує бали за успіхи у навчанні та "ставлення до нього", а також за соціальну активність у житті освітнього закладу – участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

З одного боку, ми – державна установа, а з іншого – є освітні послуги, які потрібно додатково оплачувати. Ця оплата в нас диференціюється за допомогою рейтингу,

– говорить вчителька.

Рейтингова система та оплата навчання

Найрозумніші 10% дітей звільняються від сплати за навчання в ліцеї або сплачують умовну суму. Наступні 20% сплачують половину номіналу, ще 40% – повну вартість, передостанні 20% – 150% від вартості навчання. Ті ж, хто потрапили “у хвіст”, сплачують подвійну оплату.

У нас навчаються й діти з малозабезпечених сімей. Талановиті зірочки звільняються від оплати або платять символічний внесок. Однак основна аудиторія нашого ліцею – інтелігенція, середній клас,

– каже Харік.

Вчитель математики запевняє, що "в дітей немає часу нудьгувати в ліцеї", оскільки викладачі задають багато домашніх завдань. Кожен педагог вважає, що його предмет – найголовніший, розповідає вчителька.

Цьогоріч випускник Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Ілля Шкірко набрал з чотирьох предметів ЗНО 798 балів з 800 можливих / Фото: Харьков. инфо

"Батьки захохочують такий підхід, допомагають, але не тиснуть на дітей. Та й більшість наших учнів – це діти випускників минулих років. Тому нам простіше. Діти вже з п’ятого класу знають наші традиції. У них правильно розставлені пріоритети, є мотивація", – наголошує вона і додає:

"У звичайних школах вивчають фізику з сьому класу, а у нас – з шостого. Все навчання відбувається за авторськими програмами, які вже затвердило міністерство. Та й в нас просто дивовижні автори підручників, збірників".

Олена Харік називає викладачів ліцею "творчими людьми". Вона впевнила, що педагоги освітнього закладу "з успіхом передають певну іскру своїм учням".

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Офіційна школа Кембридзького університету

У 2021-му троє випускників київського ліцею "Інтелект" сумарно набрали з чотирьох предметів ЗНО не менше 790 балів, зокрема 200 з однієї дисципліни. Сергій Романовський, директор ліцею, наголошує: "Якщо говорити про середній бал ЗНО, то в нас перше місце протягом семи років. Львівській та Харківський ліцеї з нами навіть не ночували”.

"Інтелект" функціонує на базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, а також є офіційною школою Кембридзького університету. Романовський запевняє, що в ліцеї – понад 300 грантів на безкоштовну освіту в топових університетах світу, зокрема в Гарвардському та Принстонському.

Директор "Інтелекту": "Наші діти не займаються з репетиторами, адже репетитори не справляються з нашою програмою" / Фото: сайт закладу освіти

В освітній установі 11 предметів викладають виключно англійською мовою. Серед вчителів – кандидати фізико-математичних наук та старші викладачі кафедри синхронного перекладу. Вони працюють за сумісництвом й в університеті.

Наші вчителі знають, як викладати. Вони мають досвід роботи не тільки в радянських та українських університетах, а й у провідних світових. Наприклад, мені свого часу пощастило навчатися та захищати дисертацію у нобелівського лауреата,

– пишається директор "Інтелекту".

В ліцеї учні можуть обрати фізико-математичну або лінгвістичну спеціалізації. "Наші діти не займаються з репетиторами, адже репетитори не справляються з нашою програмою. Дуже серйозний підхід до навчання. Тому аналогів нам в Україні немає", – підкреслює Романовський.

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За його словами, навчання в ліцеї оплачує держава. Вступають до освітньої установи за співбесідою. "У нас навчалися й діти з неповноцінних сімей. Вони отримували стипендію президента США, закінчували навчання в Колумбійському та Єльському університетах", – згадує він.

Директор говорить, що ліцей фінансується з коштів держави, а також коштів "матеріального базового фонду, який проплачують батьки дітей".

У нас всі рівні. Хоч депутат, хоч не депутат. Хоч з Адміністрації президента. Це все до хвіртки. Після хвіртки всі рівні. Дуже жорсткий відбір. Якщо що, то виженемо з ліцею. Тут вам не дискотека,

– підсумовує очільник "Інтелекту".

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