Чверть школярів ще не отримали свої кошти за пробне ЗНО: скільки грошей повернули
Близько 23% учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання досі не змогли отримати компенсацію коштів за непроведене тестування в 2020 році.
Але для виплати коштів залишився лише тиждень, адже до 1 грудня 2020 року всі гроші учасникам пробного ЗНО мають повернути. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
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Там наголосили, що виплати повернених коштів здійснює ПриватБанк. Тому для отримання коштів за пробне ЗНО учасники повинні мати чи зробити картку цього банку.
Зазначимо, що станом на 23 листопада кошти уже отримали понад 168 тисяч осіб (76,9 % від загальної кількості зареєстрованих).
Як отримати кошти за пробне ЗНО
Ті, хто ще не встиг звернутися за відшкодуванням, мають 7 днів для цього. Щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада:
- отримати або мати картку ПриватБанку;
- перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
- звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який прив’язаний до картки ПриватБанку.
Кому повертають кошти? Кошти повертатимуть тим особам, які були зареєстровані для участі у пробному ЗНО. Ні батькам чи іншим родичам, а саме тим учасникам, які були зареєстровані на тестування.
Що відомо про повернення коштів за пробне ЗНО?Цього року через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, а 17 червня – з усіх інших предметів.
Скільки абітурієнти заплатили за пробне ЗНО? Ціна пробного ЗНО у 2020 році була від 138 до 150 гривень, залежно від регіону учасника, який на нього зареєструвався. У вартість входили послуги з розроблення тестових завдань, макетування, тиражування та відправки тестових зошитів. Загалом, учасники пробного ЗНО сплатили державі 53 мільйони гривень.
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