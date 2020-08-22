У суботу, 22 серпня, о 18 годині завершується прийом електронних заяв вступників на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного напрямку на базі 11 класів.

Зазначимо, що наразі вже зареєстровано 975 тисяч е-заяв та створено понад 190 тисяч електронних кабінетів, передає 24 канал.

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Тож, вступники ще мають кілька годин, аби подати документи до вишів. Як подати е-заяву – читайте за посиланням.

Вже 23 серпня вони повинні перевірити статус своїх заяв у персональному кабінеті. Адже у конкурсному відборі братимуть участь тільки ті заяви, статус яких "допущено до конкурсу" (для заяв, що подані на бюджет або на контракт).

Якщо ж до кінця 23 серпня певна заява вступника не матиме такого статусу, то йому треба терміново звернутися до приймальної комісії вишу.

А вже 27 серпня вступники дізнаються, чи навчатимуться вони у виші на бюджеті чи контракт. Зокрема, навпроти тієї заяви, де абітурієнт отримав бюджетне місце, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування".

А ті вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет до цієї дати статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Тому вони автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.

Як проходитиме навчання у вишах України з 1 вересня? Кабмін дозволив університетам самостійно обиратимуть формат навчання для студентів з 1 вересня. Зокрема, освіта можу проводитися очно, дистанційно або у змішаній формі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що почати заняття в університетах для курсів бажано в різні дати. Зокрема, для першокурсників – з 7 до 15 вересня; для студентів старших курсів – з 1 вересня; для магістрів – з 11 до 15 вересня.