НМТ – це комп'ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хвилин.

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Що мають зробити абітурієнти

У період з 21 червня до 7 липня 2022 року на інформаційній сторінці у спеціальній формі абітурієнту треба вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту.

Має бути саме те місто чи село, де зручніше складати тестування. Це слід обрати незалежно від того, де перебуватиме учасник у період проведення основної сесії – в Україні чи за кордоном.

У Міністерстві освіти також підкреслили важливий нюанс. Може виникнути ситуація, коли кількість вступників, які хочуть складати тестування в певному місті, буде більшою за кількість робочих місць, які можуть створити організатори для проходження тестування. У такому випадку МОН попереджає, що після заповнення цих місць місто стане недоступним для вибору у випадному списку.

Навчання в Україні під час війни

Перший етап реєстрації абітурієнтів на мультипредметний тест стартував з 20 травня. Саме так вирішили провести вступ замість традиційного ЗНО. Цей перший етап тривав до 7 червня включно. З 12 липня абітурієнти, які пройшли два етапи підтвердження участі у мультитесті, зможуть завантажити запрошення-перепустку. На ньому будуть вказані: дата, час, а також місце проведення тестування.

Тестування цього року проводитимуть не по всій території України. Його організують лише в тих регіонах, де дозволяє ситуація з огляду на безпеку. Також президент Володимир Зеленський казав, що на абітурієнтів з тимчасово окупованих територій очікує спрощений вступ. Відповідне доручення зробив Володимир Зеленський вже зробив. Наголошував президент і на тому, що треба підготувати спрощений вступ до вишів для абітурієнтів з окупованих територій.

Натомість слід подбати й про навчання у звичайних школах із 1 вересня. Українські навчальні заклади нарешті планують повернути до очної форми навчання. Для цього у школах мають облаштувати місця для укриття у разі загрози авіаудару. Тоді діти зможуть після довгої перерви таки вчитися не у форматі онлайн та здобувати якіснішу освіту.

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