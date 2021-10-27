У 2022 році на зарплату вчителям додадуть понад 8 мільярдів гривень

Освітня субвенція з державного бюджету, з якої будуть виплачувати зарплату вчителям, в 2022 році складе 108 мільярдів гривень. А це на 8,4 мільярда більше, ніж було цього року.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, коментуючи заплановані державою видатки на освіту в 2022 році.

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За його словами, держава продовжує виконувати зобов’язання щодо утримання педагогічного персоналу шкіл для надання якісної загальної середньої освіти.

З цією метою у проекті держбюджету на 2022 рік враховано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 108 мільярда гривень, що на 8,4 мільярда більше, ніж у 2021 році,

– зазначив Єрмоличев.

Він додав, що за рахунок цих коштів зарплатою будуть забезпечені 420 тисяч вчителів.

У грудні цього року вчителям мають підняти зарплати на майже 8%. Загалом за 2021 рік зарплата українських вчителів вже збільшилася на 20%. У МОН обіцяють, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу