Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, коментуючи заплановані державою видатки на освіту в 2022 році.
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За його словами, держава продовжує виконувати зобов’язання щодо утримання педагогічного персоналу шкіл для надання якісної загальної середньої освіти.
З цією метою у проекті держбюджету на 2022 рік враховано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 108 мільярда гривень, що на 8,4 мільярда більше, ніж у 2021 році,
– зазначив Єрмоличев.
Він додав, що за рахунок цих коштів зарплатою будуть забезпечені 420 тисяч вчителів.
Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу