У 2022 році випускники мають право безкоштовно скласти ЗНО з 5 предметів, – УЦОЯО

Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання вже цього року зможе безкоштовно пройти тести максимум по 5 навчальних предметів.

В УЦОЯО нагадали, що для українських випускників обов'язкових предметів для ЗНО немає. Проте вони мають визначити, які тести їм треба для вступу.

До теми МОН затвердило умови вступу до вишів у 2022 році: що мають знати абітурієнти

Додамо, що для вступу на бакалаврат у 2022 році абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох у випадку проведення творчого конкурсу)

Випускник, який бажає вступити до закладу вищої освіти, самостійно визначає, результати яких тестів ЗНО йому потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність,

– запевнили в УЦОЯО.

ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО.

Зазначимо, що у МОН змінили перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилили роль математики під час вступу до вишу.

Так, математика стала другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:

Політологія,

Журналістика,

Соціальна робота,

Соціальне забезпечення.

Також для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" ЗНО з математики є третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір. Для яких спеціальностей потрібне ЗНО з математики – читайте у статті.

Текст публікації Українського центру оцінювання якості освіти:

У 2022 році кожен зареєстрований учасник / учасниця має право безоплатно пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів.

Обов’язкових предметів ЗНО немає, натомість особа, яка має бажання вступати до закладу вищої освіти, самостійно визначає, результати яких тестів їй потрібні для вступу на ту чи ту спеціальність. Рекомендуємо учасникам ЗНО 2022 року уважно ознайомитися з цим документом.